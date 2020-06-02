دفاعاً عن الوافدين المصريين.. محامية كويتية تهاجم “أخلاق وتربية” كويتيين وتتبرّأ منهم!

رفضت المحامية الكويتية مريم الخرافي -إحدى مشاهير السوشيال ميديا بالكويت- الهجوم الذي شنّه كويتيون وفي مقدمتهم فنانون واعلاميون ومشاهير كويتيون على الوافدين المصريين.

وقال في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” إنها شعرت أنّ الكلام “العنصري” الذي وُجه للوافدين المصريين في الكويت موجهٌ لها.

وأضافت المحامية “الخرافي” ان الشعب الكويتي لم يقبل “فيديوهات العنصرية” تُجاه المصريين، وشنّ هجوماً كبيراً على الأشخاص الذين تحدثوا بسوء عن الوافدين المصريين .

وقالت إن الكويتيين الذين هاجموا الوافدين المصريين لا يمثلون الشعب الكويتي، بل يعكسون أخلاقهم وتربيتهم . حسب تعبيرها

وذكرت المحامية “الخرافي” أن الجالية المصرية تشكل جزءاً كبيراً من تعداد السكان في الكويت، وبالتالي تصدر منهم تصرفات فردية لا تمثلهم ولا يوافقون عليها، كما يخرج كويتيون يتحدثون بعنصرية عن المصريين تشكل تصرفات فردية ولا تمثل الكويتيين.

وقدّمت المحامية اعتذارها للمصريين عمّا بدر تجاههم، مشيرةً إلى أن القانون سيأخذ مجراه .

المحامية مريم الخرافي احدى مشاهير السوشيال ميديا بالكويت : العنصريون لا يمثلون الدولة بل يمثلون اخلاقهم وتربيتهم فقط pic.twitter.com/08KzCn5e06 — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) June 2, 2020

كانت الفنانة حياة الفهد، هي أول من هاجمت الوافدين حينما قالت في تصريحاتٍ أثارت ضجةً واسعة: “حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا”.

وبعدها، هاجمت الفنانة مريم الصالح تصرفات بعض الوافدين بالكويت، موضحةً أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها.

ولاحقاً، انضمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي للهجوم على الوافدين والأجانب في الكويت بسبب تصرفاتهم خلال أزمة كورونا.

وعبّر إعلاميون ونشطاء كويتيون عن استهجانهم وغضبهم من تصرفات بعض الوافدين في الكويت خلال أزمة كورونا، معتبرين أنّهم السبب في ارتفاع حالات العدوى بالمرض؛ لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية التي أصدرتها السلطات الكويتية لمنع تفشي الفيروس .