بعد “فضيحة” تعاطي مخدرات في دبي مع راب سعودي .. الفاشينيستا شوق محمد تثير جدلاً بصورها في حوض الاستحمام!

بعد الأنباء التي انتشرت مؤخراً، عن تورطها في قضية تعاطي مخدرات في دبي مع مغني الراب السعودي دايلر، أثارت الفاشينيستا المقيمة بين السعودية والإمارات شوق محمد جدلاً واسعاً بصورٍ جديدة.

ونشرت شوق محمد -والتي تحظى بشهرة لدى المتابعين في الخليج- مجموعة من الصور على حسابها على إنستغرام وظهرت فيها وهي في حوض الاستحمام، ولا يظهر منها سوى وجهها.

وجاءت تلك الصور على ما يبدو لاستعراض أسلوب مكياج تعتمده، حيث استلقت الفاشنيستا في الحوض بكامل ملابسها.

كان الصحافي أبو طلال الحمراني زعم في وقت سابق أنه تم القبض على شوق محمد ومغني الراب السعودي دايلر بتهمة تعاطي الممنوعات في دبي .

ورفضت شوق محمد التعليق على أنباء تورطها في قضية مخدرات مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من روجوا لكل ما يُثار ضدها.

وقالت شوق حينها: “أردي كل أحد ينتظر مني رد وتبرير على كل اللي قاعد يصير لكن ما راح أرد ولا أبرر .. الدنيا فيها قانون ومحد حقه يضيع لا عند القانون ولا عند الله وكل واحد حر يصدق أو لأ”.