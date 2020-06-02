الشارقة على خطى باقي الإمارات .. تنهار اقتصادياً وتقترض 4 مليارات!!

اتجهت إمارة الشارقة إلى الاقتراض، من بوابة الصكوك، بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار) بغرض تعزيز سيولة البنوك.

وقالت الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة (حكومية)، إنه تم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهرًا على عدة شرائح.

وذكرت الدائرة في بيان، أن السيولة المحققة من الطرح ستمكن البنوك التي مقرها إمارة الشارقة، من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

وأشار البيان إلى أن “بنك الشارقة” اكتتب بقيمة 2 مليار درهم (544.5 مليون دولار)، ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقاً بالشريحة الثانية وبقيمة 2 درهم أيضاً.

وكانت الإمارة جمعت نحو ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال الجائحة.

وتضررت الإمارات السبع اقتصاديا وماليا، من تبعات هبوط أسعار النفط الخام وتفشي جائحة كورونا، دفعها إلى خفض النفقات.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، اقترضت إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.

