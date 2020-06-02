الأهلي المصري يجلط تركي آل الشيخ بقرارات ناريّة .. و”شوال الرز” يطالب: “رجعولي كل شي”!

وجه النادي الأهلي المصري صفعة قوية لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عقب قرار مجلس إدارة النادي برفع اسم “آل الشيخ” من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

وأطلق النادي خمسة قرارات “نارية” لمجلسه فيما يتعلق بموضوع “تركي آل الشيخ”، والتي تضمنت، أولاً: “إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف نادي”.

🗣️5 قرارات نارية لمجلس الأهلي



💬رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور pic.twitter.com/eIx0cBIkxf — FilGoal (@FilGoal) June 2, 2020

ثانياً: “مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه “آل الشيخ” من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي”.

ثالثاً: “قبول الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين عما سبق منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي”.

رابعاً: “اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التحطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر له عن الفترات التي قضاها مع زملاءه في خدمة النادي”.

خامساً: “التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي والتقدم ببلاغ رسمي لجهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون الحماية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة”.

ونشر تركي آل الشيخ تعقيباً على القرارات، منشوراً عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: “أخيرا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء”.

أخيراً الاستقالة أتقبلت … والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك … ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء😎 Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Dienstag, 2. Juni 2020

https://facebook.com/Turkialalshik/posts/781177089117111?tn=-R

وتابع وفق ما رصدته (وطن) ملمحا إلى تدوينه كل الهدايا التي منحها للنادي وأعضائه وتسجيلها:”ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد أعلن عن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي مرتين من قبل، بعد عدة أزمات طاحنة بينه وبين النادي من بينها أزمته مع الكابتن محمود الخطيب والتي أثارت جدلا واسعا حينها.

وكان آخر خلاف بين الطرفين بسبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلي طلب آل الشيخ توفير طائرة خاصة لفريق النادي الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الفترة الماضية حاول “آل الشيخ” فرض نفسه على الشارع الرياضي من خلال تدخلات اعتبرتها جماهير الكرة المصرية غير مقبولة في الشأن الكروي بمصر، واتهمه كثيرون بتعزيز حالة الاستقطاب بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب تصريحاته المستفزة.