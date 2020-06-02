“إذا وقفنا عنكم عيشكم تاكلون تبن”.. الكويتية نورة المطيري تُشعل المواقع بفيديو سخرت فيه من البحرين

اشتعل موقع “تويتر” في الخليج بموجة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو مقتطف من بث مباشر للناشطة الكويتية نورة المطيري تسخر فيه من البحرين ما عرّضها لهجومٍ كبير .

وقالت “المطيري” في المقطع: “احنا خيرنا عليكم، أقول استريحوا على الزاوية، الكويت تدفع حق أكبرها ديرة، انتم 200 متر، بس الكويت معيشتكم ومعيشة أهلكم”.

وتابعت: “انتو اللي عيب عليكم انكم ترفعون عينكم علينا، خليكم بأكل عيشكم، لأنه إذا وقفنا عنكم عيشكم تاكلون تبن، خليكم بأكل عيشكم”.

وزادت: “ديرة ماشية على تبرعات، وريتويت حق السعودية، وانتم خير العالم كلها عليكم مو بس الكويت، خير السعودية وخير الإمارات والكويت عليكم”.

ونشرت ناشطة عبر تويتر مقطع الفيديو المقتطف من بث الناشطة الكويتيو وعلّقت عليه ما نصّه: “نرجو من الجهات المعنية اخذ الإجراءات بحق من تطاولت على البحرين وشعبها”.

وقال معلق آخر: “من الغريب والمفاجأه الكبرى أن نرى في زمننا من يتهكم على مملكة مثل البحرين، ديرةً تاريخها يحكي منذ الأزل عنها، ديرة جمعت صفوة قلوب شعوب الارض على حبها والتغني بطيبة أرضها و سماحة شعبها و حكامها، أسلوب عقيم أن يشتهر المرء على حساب دولة تخرج من جنبات مدارسها خيرة رجال الخليج”.

من الغريب والمفاجأه الكبرى ان نرى في زمننا من يتهكم على مملكة مثل البحرين ، ديرةً تاريخها يحكي منذ الازل عنها ، ديره جمعت صفوة قلوب شعوب الارض على حبها والتغني بطيبة ارضها و سماحة شعبها و حكامها ،

اسلوب عقيم ان يشتهر المرء على حساب دولة تخرج من جنبات مدارسها خيرة رجال الخليج . — 🇧🇭❣️🇸🇦 ﮼احمد﮼خ﮼الدوسري (@akdossary8) June 2, 2020

ورفض الناشط الكويتي البارز طلال البحيري تصريحات “المطيري” عن البحرين .

#نوره_المطيري

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للأسف..اشكال مادري من وين تطلع؟

ومحشومه قبيلتها..واهلها..وديرتنا عنها

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لكنها تقول ان البحرين متر بمتر..

وماتدري ان تاريخها يمتد لـ5,000 سنه

خليني اقولج منو البحرين/

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‼️🇧🇭منو البحرين🇧🇭‼️

**يتبع** pic.twitter.com/fGh1d9hizk — طلال البحيري🇰🇼العازمي (@fr9a) June 2, 2020

كما أبدى مغرّدون كويتيون رفضهم لإساءة الناشطة الكويتية “المطيري” للبحرين .

نعتذر منكم يا اهل البٌحرين ، حٌبكم بقلوبنا كبير .. ياحلو المترين بمتر والله🇰🇼🇧🇭🤍#نورة_المطيري pic.twitter.com/Fo2okoCdrT — ( 🤍 ) (@m65Q_) June 2, 2020

انتوا اهلنا و على الراس والعين واللي يمسكم يمسنا ،،لاعدمناكم يا سندنا🇧🇭🇰🇼 #نوره_المطيري pic.twitter.com/3aqk4WipTf — شِــــيهـــــانه🇰🇼 (@q8_el3ezz) June 2, 2020

انا كويتيه و اموت بالبحرين

واي انسان مريض نفسي يغلط على هالديره الطيبه و اهلها الطيبين مايمثلني

البحرين بعيون كل كويتي اخوان وعزوه

⁦🇰🇼⁩⁦🇧🇭⁩

نوره المطيري ما تمثلنا#نوره_المطيري pic.twitter.com/ktBepBKgoH — εℓεgαηт ℓα∂ү♊ (@elegant_lady19) June 2, 2020

نعتذر منكم يا اهل البحرين حبكم بقلوبنا ويازين المتر بمتر❤️❤️🇧🇭🇰🇼 #نوره_المطيري pic.twitter.com/SWp225ahVb — j.kwt8 (@j_kwt88) June 2, 2020

وعبر مواطن بحريني عن غضبه من اساءة نورة المطيري، فألقى بجهاز هاتف ظهرت صورتها عليه في حاوية قمامة وركلها بقدمه في الشارع .

شكلج مضيعه ماتدرين الي يغلط عن البحرين البحرينين شيسوون فيه ، استلمي الي بييج بس لتصيحين ، البحرين تاج راسج#نوره_المطيري pic.twitter.com/IgryCzzdbs — ben M (@ben_m203) June 2, 2020

البحرين موبس تسوي رتويت للسعوديه الا تسوي لايك ومنشن وتعطيهم الباسورد بعد

😂😂😂😂😂

فديتها وفديت ترابهااا💚❤️🇧🇭🇸🇦



#نوره_المطيري#البحرين pic.twitter.com/VbcnKmYkf2 — 🇧🇭﮼جهوريـــه‏ (@jahwarya) June 2, 2020

وحتّى لحظة إعداد هذه المادة تصدر هاشتاغان الأول باسم “نورة المطيري” والآخر باسم “البحرين”، موقع تويتر، بآلاف التغريدات والردود على فيديو الناشطة الكويتية.