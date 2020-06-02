“إذا وقفنا عنكم عيشكم تاكلون تبن”.. الكويتية نورة المطيري تُشعل المواقع بفيديو سخرت فيه من البحرين

اشتعل موقع “تويتر” في الخليج بموجة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو مقتطف من بث مباشر للناشطة الكويتية نورة المطيري تسخر فيه من البحرين ما عرّضها لهجومٍ كبير .
وقالت “المطيري” في المقطع: “احنا خيرنا عليكم، أقول استريحوا على الزاوية، الكويت تدفع حق أكبرها ديرة، انتم 200 متر، بس الكويت معيشتكم ومعيشة أهلكم”.
وتابعت: “انتو اللي عيب عليكم انكم ترفعون عينكم علينا، خليكم بأكل عيشكم، لأنه إذا وقفنا عنكم عيشكم تاكلون تبن، خليكم بأكل عيشكم”.
وزادت: “ديرة ماشية على تبرعات، وريتويت حق السعودية، وانتم خير العالم كلها عليكم مو بس الكويت، خير السعودية وخير الإمارات والكويت عليكم”.
ونشرت ناشطة عبر تويتر مقطع الفيديو المقتطف من بث الناشطة الكويتيو وعلّقت عليه ما نصّه: “نرجو من الجهات المعنية اخذ الإجراءات بحق من تطاولت على البحرين وشعبها”.
وقال معلق آخر: “من الغريب والمفاجأه الكبرى أن نرى في زمننا من يتهكم على مملكة مثل البحرين، ديرةً تاريخها يحكي منذ الأزل عنها، ديرة جمعت صفوة قلوب شعوب الارض على حبها والتغني بطيبة أرضها و سماحة شعبها و حكامها، أسلوب عقيم أن يشتهر المرء على حساب دولة تخرج من جنبات مدارسها خيرة رجال الخليج”.
ورفض الناشط الكويتي البارز طلال البحيري تصريحات “المطيري” عن البحرين .
كما أبدى مغرّدون كويتيون رفضهم لإساءة الناشطة الكويتية “المطيري” للبحرين .
وعبر مواطن بحريني عن غضبه من اساءة نورة المطيري، فألقى بجهاز هاتف ظهرت صورتها عليه في حاوية قمامة وركلها بقدمه في الشارع .
وحتّى لحظة إعداد هذه المادة تصدر هاشتاغان الأول باسم “نورة المطيري” والآخر باسم “البحرين”، موقع تويتر، بآلاف التغريدات والردود على فيديو الناشطة الكويتية.