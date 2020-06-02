أيام صعبة تنتظر السعودية.. أكبر دولة بالعالم من حيث تعداد السكان المسلمين تلغي فريضة الحج لهذا العام

يبدو أن أزمة السعودية الاقتصادية ستتفاقم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف عائدات الحج والعمرة، فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط والذي يعد مصدر الدخل الأول في المملكة.

وفي هذا السياق أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان المسلمين، اليوم الثلاثاء إلغاءها أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل نقلت وكالة “أنتارا” الإندونيسية عن وزير الشؤون الدينية فخر الرازي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول موسم الحج، إن “الحكومة قررت عدم إرسال حجاج لموسم 1441 /2020”.

ونقلت الوكالة أنه “يجب أن تكون الأولوية هي الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، منذ المغادرة لأداء الحج وحتى العودة إلى البلاد”.

وقال الوزير”لقد كان من الصعب اتخاذ هذا القرار. وقد بذلنا كل جهد ممكن، ولكن من الناحية الأخرى، نحن مسؤولون عن حماية الحجاج”، فيما لم تمنح السعودية التصاريح اللازمة لأي دولة بعد للترتيب لموسم الحج.

من جانبه أوضح “الرازي” أن الحكومة لم يعد لديها وقت كاف لإعداد الخدمات وتوفير الحماية للحجاج، وأضاف أن القرار ينطبق على كافة المواطنين الإندونيسيين وكافة التأشيرات بما في ذلك الدعوات.

وأضاف أنهم مسؤولون عن ضمان صحة وسلامة حجاج بلاده، مشيرا أن السلطات السعودية ليس لديها الوقت الكافي لتنظيم الحج هذا العام، مؤكدا على أن القرار المتخذ يشمل جميع المواطنين الإندونيسيين، ولن يتم منح الامتيازات لأحد.

وباعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، فقد تم منح إندونيسيا أعلى حصة للحج هذا العام، حيث تم السماح لها بإيفاد 221 ألف حاج.

وكان وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن طالب في نهاية مارس الماضي من جميع المعنيين بالحج حول العالم التريث في عقود الحج المقبل حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا عالميا.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، 26 ألفا و940 حالة، توفي منهم 1641 شخصا، وتعافى 7 آلاف و637 وفق موقع “ورلدوميتر”.