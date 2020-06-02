أول رد من داخل الأسرة الحاكمة في الكويت على إهانة ريم الشمري للمصريين ورسالة خاصة لـ السيسي

نقل موقع “صدى البلد” الإخباري المصري عن الشيخة إقبال الصباح، من العائلة الحاكمة في الكويت، تأكيدها على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي وذلك بخصوص تعقيبها على الأزمة المثارة على مواقع التواصل بين الشعبين، فيما يعد أول رد رسمي من الأسرة الحاكمة الكويتية على تصريحات ريم الشمري المهينة للمصريين.

وقالت الشيخة إقبال الصباح إن المصريين بـ الكويت في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل الكويت أو خارجها، مضيفة – حسب موقع صدى البلد- ” بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها”

وأوضحت الشيخة الكويتية أن حديثها جاء للتعبير عن الامتنان والشكر لمصر وشعبها لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين وحبًا في مصر أرضًا و جيشًا وشعبًا، حسب قولها.

هذا وقدمت “الصباح” الاعتذار الشديد على الإهانة التي طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري والتي أكدت أنها ستحاسب قانونيا على هذه الإهانة.

وأضافت:”نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء”.

واستطردت الشيخة إقبال الصباح:”المكان الصحيح للمدعوة ريم الشمري لابد أن يكون في مستشفى الأمراض النفسية منوهة بأنها لا تمثل إلا نفسها فقط ولا تمثل الشعب الكويتي والإساءة التي طالت المصريين دليل على وجود النية عندها لإشعال فتيل الفتنه بين الشعبين وسوف تحاسب بالقانون.”

وفي ختام حديثها لموقع “صدى البلد” عبرت الشيخة إقبال الصباح عن حبها الشديد لمصر بكل ما فيها وهي من أحب البلاد إلى قلبها، منوهة الى أن مصر هي أم الدنيا التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها ومن يزور مصر مرة يكررها الف مرة .

وأضافت أن، المصريين هم الذين علمونا في مراحل التعليم المختلفة وعلموا أولادنا، ولن ننسى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي أمتلك قلوبنا ، ونال إحترامنا وأرسل إلينا الأطباء والمدرسين والمهندسين إلى الكويت.

يشار إلى أن ريم الشمري فجرت موجة جدل في الأيام الماضية بعدما ظهرت في مقطع فيديو تٌطالب خلاله بطرد المصريين من الكويت، واصفةً إياهم بـ”الجالية الوسخة”، قبل أن تُفجر مفاجأة وتعترف أن والدتها مصرية، ولكن انتمائها وحبها للكويت دفعها إلى هذا الهجوم، وتمسكها بموقفها ضد المصريين.

فوق كل الكلام العنصري المقزز

اتفضلوا طلعت امها مصرية

😥#ريم_الشمري pic.twitter.com/LDSQqXt5Gm — مشعل 🔥 (@MeshalShamali) May 30, 2020

ولم تكن ريم الأولى التي أساءت للجاليات الوافدة إلى الكويت، حيث طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد بترحيل مصابي فيرس كورونا المستجد “كوفيد 19” من غير الكويتين من موطنها مع بداية الأزمة ورميهم في الصحراء، وتبعها فنانات أخريات.