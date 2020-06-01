“على عينك ياتاجر”.. وزير الأوقاف السعودي يكشف عن فضيحة تحدث في مساجد المملكة ويثير سخرية واسعة

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، عبداللطيف آل الشيخ، عن سرقات كهرباء المساجد علناً.
وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” على فضائية “روتانا خليجية” إن البعض يسرق التيار الكهربائي من المساجد لإنارة الاستراحات والشقق السكنية.
وأَضاف آل الشيخ: “الوزارة بمبادرة ذاتية تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة وهي أموال تنثر في الهواء، فالمكيفات والإضاءة تترك لتعمل لأوقات طويلة جدا جدا”.
وألقى آل الشيخ باللوم والمسؤولية على شركة الكهرباء، لأن قارئ العداد يرى الأسلاك المسحوبة من المسجد وهي مخالفة ولا يفعل شيء.
وتابع: “بكل حرقة وألم فإن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، وعلى عينك يا تاجر”.
وسخر المغردون من تصريحات آل الشيخ، خاصة أن المساجد أُغلقت فترة طويلة فكيف وصلت فواتيرها إلى مليار ريال؟ كما أن التكييف والمراوح فيها تحتاج إلى الكثير من الصيانة، مُتهمين الدولة بالفساد والسرقة، مُشبهين الوزارة بـ”اليهود”.
يُذكر أن السعودية قامت بإعادة فتح عشرات الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، ولكن بإرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بينما ظل الحرم المكي مغلقا أمام الجمهور.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 1877 إصابة كورونا و3559 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 85.261 حالة، وتسجيل (23) حالة وفاة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 503.