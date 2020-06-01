“على عينك ياتاجر”.. وزير الأوقاف السعودي يكشف عن فضيحة تحدث في مساجد المملكة ويثير سخرية واسعة

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، عبداللطيف آل الشيخ، عن سرقات كهرباء المساجد علناً.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” على فضائية “روتانا خليجية” إن البعض يسرق التيار الكهربائي من المساجد لإنارة الاستراحات والشقق السكنية.

وأَضاف آل الشيخ: “الوزارة بمبادرة ذاتية تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة وهي أموال تنثر في الهواء، فالمكيفات والإضاءة تترك لتعمل لأوقات طويلة جدا جدا”.

معالي د. عبداللطيف ال الشيخ وزير الشؤون الإسلامية:

– لم نجد تجاوبا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد.



– أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت.. وعلى عينك يا تاجر!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8pLebdDOEE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2020

وألقى آل الشيخ باللوم والمسؤولية على شركة الكهرباء، لأن قارئ العداد يرى الأسلاك المسحوبة من المسجد وهي مخالفة ولا يفعل شيء.

وتابع: “بكل حرقة وألم فإن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، وعلى عينك يا تاجر”.

وسخر المغردون من تصريحات آل الشيخ، خاصة أن المساجد أُغلقت فترة طويلة فكيف وصلت فواتيرها إلى مليار ريال؟ كما أن التكييف والمراوح فيها تحتاج إلى الكثير من الصيانة، مُتهمين الدولة بالفساد والسرقة، مُشبهين الوزارة بـ”اليهود”.

السؤال المحير !؟🤔!! فترة الحجر والمساجد مغلقة ليش الفاتورة وصلت مليار ؟؟؟ — 🌸هيونه🌸 (@fula2001) May 31, 2020

السؤال المهم وش سوت الوزارة عشان تخفف من فواتير الكهرباء؟ المساجد تابعه لوزارتكم يا معالي الوزير وانتم المسؤولين عن ايجاد حلول لمشاكلها. — خالد (@abum7md1) May 31, 2020

كثير من المساجد تعاني سوء الصيانة والاضاءة والتكييف. وبيوت الله تحتاج. وقت قبل الاذان في تشغيل المكيفات كي تبرد لان اغلبها يفتقد للعوازل. اتمنى يصدر قرار بتغيير المكيفات الى مكيفات توفير الطاقة اصحاب النجوم السبعه. وما فوق. هذا المفترض على الوزارة — وليد. ال ابراهيم (@wleeeed1388) May 31, 2020

الكهرب حتى اليهود أرحم منهم

عذبونا بالفواتير — مازن بديري (@mazn12777) May 31, 2020

الحين تجي شركة الكهرباء تركض للشؤون الإسلامية ركض بعد مافضحهم معالي الوزير الكريم…….. — أحمد الظفيري☾ (@8a6YJWbhhARiUOp) May 31, 2020

اذا كان لا يستطيع كشف المخالفات واحالتها للجهات الامنية يترك الوزارة لغيره . عذر اقبح من ذنب — mqwe1516 (@mqwe1516) June 1, 2020

يُذكر أن السعودية قامت بإعادة فتح عشرات الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، ولكن بإرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بينما ظل الحرم المكي مغلقا أمام الجمهور.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 1877 إصابة كورونا و3559 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 85.261 حالة، وتسجيل (23) حالة وفاة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 503.