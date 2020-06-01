“شاهد” مصرية ترد على ريم الشمري وتفضح ما يفعلن فتيات الكويت في مصر وقصة شارع الهرم وجامعة الدول العربية

وجهت فتاة مصرية رسالة لاذعة إلى الكويتية ريم شمري التي فجرت موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو طالبت فيه بترحيل المصريين، واصفة إياهم بـ”الوسخين المأجورين”.

وقالت الفتاة المصرية التي أثارت الغضب برسالتها، عبر فيديو رصدته “وطن”: “يُكتب لكم على بحرنا يافطة مخصوصة للعرب والخلايجة، الرجاء النزول بملابس البحر، لأن والدك وعمك حين ينزلون مصر ويدفعون نقوداً لكي يستمتعوا، دون أن ينظر إليهم أحد، أو يضربهم أحد من جماعة الأمر بالملفوف والحاجات العجيبة التي لديكم”.

اهل الخليج 🔃 السعوديه الكويت الامارات والبحرين 🔃 لماذا يتم التعميم واهانة اهل الخليج عشان #ريم_الشمري غلطت واهل الخليج لا يرضيهم مافعلت والجميع رد عليها لكن ان يتم اهانة اهل الخليج والاستهزاء بهم ووصفهم باأوصاف اقل مايقال انحلال فهذا مرفوض ولا نقبله pic.twitter.com/WJArMURjCg — 𝓢𝓤𝓜𝓤𝓓 🇸🇦 (@art73459074) June 1, 2020

وتابعت هجومها الشرس قائلة: “كبت الحريات والنساء اللواتي يخن أزواجهن، لديكم مشاكل تحتاج أن نُرسل لكم في مايكروباص ثلاثة محمد عُكاشة لحلها”.

وانتقدت تصرفات بعض الفتيات الخليجيات في مصر قائلة: “أول ما تنزلوا مطار القاهرة تقومون بخلع الحجاب، والنقاب، وترتدون السترتش اللماع الذي ترتديه فيفي عبده، ولم نعد نرتديه نحن، بينما أنتم ترتدوه للفت الأنظار”.

واتهمت فتيات الكويت بالبحث عن الانحراف في مصر، وقالت: “تقومين بالنزول إلى جامعة الدول وشارع الهرم لأنك أتيت إلى مصر للانحراف، وإذا لم تجدي الوضع مناسب لك هنا، تسافرين إلى تركيا لتنحرفي أكثر، فتصدمين بأن الرجال شواذ”.

وكانت الكويتية ريم الشمري قد فجرت مفاجأة في ردها على الانتقادات الموجهة لها من قبل المصريين وبعض أبناء بلدها، بسبب هجومها على الجاليات المصرية بالكويت، وقالت جديد لها أن والدتها مصرية الجنسية، وأضافت: “أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها”.

وتمسكت ريم بموقفها ضد المصريين: “مش معنى أن أمي مصرية اني أسكت على بلدي، صحيح أمي مصرية لكني مواطنة كويتية”.

يشار إلى أن ريم الشمري لم تكن الأولى التي أساءت للجاليات الوافدة إلى الكويت، حيث طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد بترحيل مصابي فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19» من غير الكويتين من موطنها مع بداية الأزمة، وبعدها، هاجمت الفنانة مريم الصالح تصرفات بعض الوافدين بالكويت، موضحةً أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها، وتبعتهم بنفس الهجوم الممثلة هيا الشعيبي.