هل يكرر المصريون أحداث الخيطان.. “شاهد” مشاجرة بين وافدين مصريين في الكويت تثير غضباً واسعاً

أثارت لقطات لمُشاجرة جماعية بين وافدين مصريين في منطقة الخيطان بالكويت، جدلاً واسعاً بين المواطنين بسبب استمرار الجالية المصرية في إثارة البلبلة والفوضى بالدولة.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، لحظة اندلاع شجار بين مجموعة أشخاص مصريين، كما يتضح من لهجتهم، وتحول الشارع إلى ما يُشبه حلبة المُصارعة، ويتجمهرون فوق بعضهم بطريقة تُنذر بكارثة خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
وطالب الكويتيون بترحيل المصريين فوراً، مُجددين هجومهم على الجالية المصرية، التي يعتبرونها الجالية الوحيدة التي تثير الفوضى والشغب في الكويت مقارنةً بالجاليات الأخرى، واتهموهم بتقليد مشاهد مسلسل “البرنس” وتطبيقها على أرض الواقع في الكويت.
وقبل أيام، نشر مقيم مصري فيديو يُهدد خلاله بتكرار أحداث خيطان، مُحذراً من انفجار غضبهم.
وحدثت أحداث خيطان عام 1999، حين نشبت مشادة بين مصري وعامل بنجالي في الكويت، مافجر سلسلة أعمال شغب واسعة النطاق في صفوف الجالية المصرية إثر تدخل قوات الأمن الكويتية لإخمادها واشتباكها مع المتظاهرين.
وأصيب آنذاك ما يقرب من 100 شخص وتم اعتقال ألف آخرين.
وتجددت الأزمة بين الكويتيين والمصريين بعد عقدين من الزمان بسبب تفاقم أزمة كورونا التي أدت إلى احتجاز المُخالفين المصريين في الكويت وزيادة أعباء الدولة، ما جعل المواطنون يُطالبون بطرد المصريين خاصة بعد إثارتهم للشغب في مراكز الإيواء للضغط على حكومتهم لإعادتهم.