هل يكرر المصريون أحداث الخيطان.. “شاهد” مشاجرة بين وافدين مصريين في الكويت تثير غضباً واسعاً

أثارت لقطات لمُشاجرة جماعية بين وافدين مصريين في منطقة الخيطان بالكويت، جدلاً واسعاً بين المواطنين بسبب استمرار الجالية المصرية في إثارة البلبلة والفوضى بالدولة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، لحظة اندلاع شجار بين مجموعة أشخاص مصريين، كما يتضح من لهجتهم، وتحول الشارع إلى ما يُشبه حلبة المُصارعة، ويتجمهرون فوق بعضهم بطريقة تُنذر بكارثة خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وطالب الكويتيون بترحيل المصريين فوراً، مُجددين هجومهم على الجالية المصرية، التي يعتبرونها الجالية الوحيدة التي تثير الفوضى والشغب في الكويت مقارنةً بالجاليات الأخرى، واتهموهم بتقليد مشاهد مسلسل “البرنس” وتطبيقها على أرض الواقع في الكويت.

كورونا انتشر بينهم لا كمامات ولا كلغز ولا تباعد جسدي هذيل لليوم مهم عارفين ليش عايشين جذي وليش المنطقه معزوله — goldenidea1 (@goldenidea11) June 1, 2020

كورونا يحوس 😭💔 — ملكة 👑 (@Queen_q8xx) June 1, 2020

مسلسل #البرنس 🤣😂 — فرح فيصل إبراهيم الجريوي (@Fudge_FJ) June 1, 2020

والله ما خرب الكويت الى الجاليتين المصريه و الهنديه لان الاعتماد عليهم بشكل كبير و عددهم خياليه بالكويت الله يعين — رجل المطافي (@firemans112) June 1, 2020

الف لعنه على كل كلب سمح لهم وجعهم وتسبب في ازمه للكويت ورجالها العسكر — k (@abothariq8) June 1, 2020

سفروهم علي طول

لا تخلون بالكويت الا الوافد النظيف

سفروا الوافدين اللي ما يحترمون قوانين الدولة ولا شعبها سفروه

لو تمسكونه علي مخالفة ممنوع الوقوف سفروه

اللي يبي يقعد بالكويت يمشي مثل المسطره

لبنانيين من عمر بالكويت ما سمعني عليهم اي مشكله صج محترمين

نبي جذي اخلاق عاليه مو هذوله — ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ . (@vo1ovx) June 1, 2020

وقبل أيام، نشر مقيم مصري فيديو يُهدد خلاله بتكرار أحداث خيطان، مُحذراً من انفجار غضبهم.

مصري مقيم في بلادنا ، ويهدد بتكرار أحداث خيطان !



يهدد بلادنا لأن أعداد المصاروة في بلادنا مليون نسمة بحسب كلامه !



هذا الذي كنا نحذر منه بالسابق مراراً وتكراراً بضرورة ترحيل المصاروة من بلادنا



والأمر الآخر يا شحات :

المسؤول عن توظيفك وصرف راتب لك هي حكومتك المصرية وليس بلادنا pic.twitter.com/J4iNFg6H79 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 30, 2020

وحدثت أحداث خيطان عام 1999، حين نشبت مشادة بين مصري وعامل بنجالي في الكويت، مافجر سلسلة أعمال شغب واسعة النطاق في صفوف الجالية المصرية إثر تدخل قوات الأمن الكويتية لإخمادها واشتباكها مع المتظاهرين.

وأصيب آنذاك ما يقرب من 100 شخص وتم اعتقال ألف آخرين.

وتجددت الأزمة بين الكويتيين والمصريين بعد عقدين من الزمان بسبب تفاقم أزمة كورونا التي أدت إلى احتجاز المُخالفين المصريين في الكويت وزيادة أعباء الدولة، ما جعل المواطنون يُطالبون بطرد المصريين خاصة بعد إثارتهم للشغب في مراكز الإيواء للضغط على حكومتهم لإعادتهم.