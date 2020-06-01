” أنا مليش دعوة بالسياسة “.. “شاهد” ماذا فعل مصريون عالقون في قطر أمام سفارة بلادهم بالدوحة

تظاهر مصريون عالقون في قطر، أمام مقر سفارة بلادهم في الدوحة، مطالبين السلطات المصرية بالعمل على إعادتهم لوطنهم، وذلك بسبب الحظر الذي فرضه تفشي فيروس كورونا على العالم، رافعين شعار “ملناش دخل بالسياسية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمحتجين، رصدتها “وطن”، رافعين جوازات سفرهم، وسط هتافات تطالب بإرجاعهم إلى البلاد.

وقفه احتجاجيه للجاليه المصريه امام السفاره المصريه في دوله قطر مطالبين بالعوده الي بلادهم #زعيم_تويتر_فلو_للسهرانين#مصريين_عالقين_بقطر pic.twitter.com/la4lrb8zkK — حســـــــــــــــام الجابري (@4mZXUL9XOAc9FzI) June 1, 2020

وفي السياق، ومنذ عدة أيام أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق “#مصريين_عالقين_بقطر”، وذلك لمطالبة السلطات المصرية بحل أزمتهم في ظل تفشي فيروس كورونا، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من النشطاء.

#مصريين_عالقين_بقطر

نرجوا التوضيح كيف لشركات خاصه يمكنها تنظيم رحلات من الدوحه للقاهره pic.twitter.com/PbvbD5XfSj — ragab sewilam (@RagabSewilam) May 27, 2020

تركتوا الناس الغلابة لشركات الطيران الخاصه

تركتوهم للاعلامين الكدابين يقتلوا

فيهم كل يوم أمل جديد

حسبنا الله ونعم الوكيل #مصريين_عالقين_بقطر pic.twitter.com/2Otgvr7uxl — ﮼أفريكانو (@africano_2011) May 29, 2020

سمعنا الكلام دة في ٤ مايو وبعدين ٢٣ مايو وبعدين حضرتك الخطة صعبة اوي كدة #مصريين_عالقين_بقطر pic.twitter.com/keN0d4uOtP — AMR MAHMOUD (@abomoudy) May 28, 2020

وفي وقت سابق، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هناك خطة يتم العمل عليها حاليا لعودة المصريين العالقين بقطر بالتعاون مع بعض الدول الصديقة حتى يتم إجلاء المصريين إليها ومن ثم عودتهم لمصر عبر خطوط الطيران المصرية.

وأضافت في تصريحات صحفية: “فور الانتهاء من هذه الترتيبات سيتم الإعلان عن الأمر، وهذا الخطة متبعة في الدول التي لا يوجد بها طيران مباشر لمصر”.

ومع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على المستوى الاقتصادي، اتجهت بعض الشركات إلى تقليص العمالة، ما أدى إلى عدم تجديد عقود عدد كبير من العاملين من المصريين في دول الخليج.

وفي وقت سابق، قال مصدر قطري مسؤول، إن الجهات المعنية في البلاد خصصت طائرة لنقل مصريين (لم يحدد عددهم) إلى بلدهم، لكنها فوجئت برفض السلطات المصرية استقبالهم دون تقديم أية أسباب”.

ورفضت السلطات المصرية حينها استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل هؤلاء العمال، قبل أن تقلع بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وتشهد العلاقات بين قطر ومصر توتراً، منذ أن قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يوينو 2017، علاقاتها مع الدوحة، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.‎‎