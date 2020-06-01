جمال ريان وعبد الرحمن بن مساعد
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جمال ريان يُحرج أميرا سعوديا مقربا من ابن سلمان: فعلت هذا الأمر احتراما لـ سلطان عُمان وأمير الكويت

كتب خاص "وطن"
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شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” ، هجوما عنيفا على الأمير السعودي ، المقرب من الديوان الملكي وذلك بعد مساعي الأخير الخبيثة لتجميل صورة إعلاميي قناة “العربية” ، على حساب الترويج للأكاذيب بشأن إعلاميي قناة “الجزيرة”.

ورد “ريان” على افتراءات الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان بشأن واتهامه لهم بشيطنة السعودية والإمارات، على خلاف مذيعي قناة “العربية” حسب زعمه.

وكتب ما نصه:”هذا غير صحيح، فقد توقفت عن التغريد عن السعودية وعن الازمة الخليجيةً بالمطلق منذ اكثر من اسبوع احترما لمساعي وامير لحل الازمة الخليجية”

وتابع موجها حديثه لـ عبدالرحمن بن مساعد:”ولكنك انت وذبابك من لم يحترم مساعي قادة هذه الدول ويريد تخريبها ، نصيحتي لك: توقف عن النفخ في الكير ، بلاش ينفجر”

وكان الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد زعم في تغريدته أنه يندر أن تجد في تغريدات إعلاميي قناة العربية (غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي”.

وأضاف الأمير: “بينما جميع إعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لا يمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة”.

ومن جانبه، رد مذيع “الجزيرة” عثمان آي فرح، هو الآخر على ما تتعرّض له القناة القطرية ومذيعوها من هجماتٍ مستمرة من أمراء وإعلاميين بدول الحصار.

وقال في تغريدة رصدتها (وطن): “ياخي من كثر ما الواحد يسمعهم يتكلمون عن الجزيرة و مذيعي الجزيرة و لومها في كل شاردة و واردة..يشعرونك أنها ليست مجرد قناة بل دولة عظمى تدير العالم و لديها عضوية في مجلس الأمن! كم أنتِ كبيرة يا #جزيرة”

ويشار إلى أن دول حصار قطر طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة، وذلك من ضمن الشروط التي وضعتها تلك الدول لعودة العلاقات مع قطر، الأمر الذي رفضته الدوحة واعتبرته تعدياً على حرية الرأي والتعبير وتدخل فج ومرفوض في شؤونها الداخلية.

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