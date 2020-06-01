سيول جارفة وبسالة من الشرطة السلطانية.. “شاهد” تطور سريع للحالة المدارية وهذا وضع “منخفض ظفار” الآن

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (6) الذي أوضح بأن خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمرکز المنخفض المداري على أراضي الجمهورية اليمنية الشقيقة بالقرب من المنطقة الغربية لمحافظة ظفار وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 15-23 عقدة ( 27-40 كم / ساعة).
هذا وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تطور المنخفض الجوي “الجديد”، إلى منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تزايد فرص تعمق المنخفض المداري الجديد بجنوب شرق بحر العرب، إلى منخفض مداري عميق اليوم الاثنين، وإلى عاصفة مدارية ثم إعصار مداري خلال اليومين المقبلين، وستكون وجهته نحو سواحل شمال غرب الهند.
إلى ذلك أوضحت الصور الجوية إلى انتهاء التأثيرات المباشرة لـ “منخفض ظفار”، بعد تحرك المنخفض وتمركزه على الأراضي اليمنية.
ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار (متفاوتة الغزارة) على عموم محافظة ظفار خلال الساعات المقبلة، والضعف التدريجي للأمطار يبدأ من مساء اليوم.
هذا وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم إرتياد البحر.