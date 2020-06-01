سيول جارفة وبسالة من الشرطة السلطانية.. “شاهد” تطور سريع للحالة المدارية وهذا وضع “منخفض ظفار” الآن

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (6) الذي أوضح بأن خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمرکز المنخفض المداري على أراضي الجمهورية اليمنية الشقيقة بالقرب من المنطقة الغربية لمحافظة ظفار وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 15-23 عقدة ( 27-40 كم / ساعة).

هذا وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تطور المنخفض الجوي “الجديد”، إلى منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

أهل ظفار الكرام الأوفياء في حفظ الله والأيدي الأمينة لجنود عمان البواسل، اللهم احفظ عمان واليمن وشعبيهما من خطر الأنواء ومن شر المتربصين الخارجيين الخبثاء #منخفض_ظفار pic.twitter.com/Xub7EHvaey — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 1, 2020

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تزايد فرص تعمق المنخفض المداري الجديد بجنوب شرق بحر العرب، إلى منخفض مداري عميق اليوم الاثنين، وإلى عاصفة مدارية ثم إعصار مداري خلال اليومين المقبلين، وستكون وجهته نحو سواحل شمال غرب الهند.

#عُمان

قيمة العمل تظهر في المواقف

وقيمة الوطن تظهر في التضحية👮‍♀️👮

هكذا هم رجال #ظفار الاشاوس في احلك الظروف قساوة وهم اهل الرحمه والوفاء والاخلاص والكرم.الرقيب البطل كامل احمد الحضري من #شرطه_عمان_السلطانيه وهو يحمل فوق ظهره رجل كبير في السن💪#منخفض_صلاله#منخفض_ظفار#عوقد pic.twitter.com/5G4u2QC9Nb — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ 🇴🇲❤ (@amal555535) June 1, 2020

ليلٌ راعدٌ ، ماطر

سيول جارفة

جهود مستنفرة

دعاء

رجاء



حفظ الله ظفار ومن عليها#منخفض_ظفار pic.twitter.com/3BzYva0BYf — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) May 31, 2020

إلى ذلك أوضحت الصور الجوية إلى انتهاء التأثيرات المباشرة لـ “منخفض ظفار”، بعد تحرك المنخفض وتمركزه على الأراضي اليمنية.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار (متفاوتة الغزارة) على عموم محافظة ظفار خلال الساعات المقبلة، والضعف التدريجي للأمطار يبدأ من مساء اليوم.

حضنٌ آمن، وأيادٍ دافئة تحمل أطفال عُمان إلى بر الآمان .. من أعظم صور الإنقاذ في ملحمة وطنية نبيلة❤️ #منخفض_صلالة #منخفض_ظفار pic.twitter.com/awxGViaiZO — الشيبة خلفان (@5alfan1) May 31, 2020

هذا وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم إرتياد البحر.