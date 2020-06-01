انتشار “كارثي” لكورونا بمناطق سيطرة الحوثيين.. ما حكاية “إبر الرحمة” التي يسممون بها المصابين؟
نشر الصحفي اليمني “سمير النمري” عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها بأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” يستفحل في مناطق سيطرة الحوثيين، ووصل عدد المصابين به عشرات الآلاف.
وقال الصحفي اليمني في تغريدته التي رصدتها (وطن) نقلا عن مصادر طبية يمنية: “وفقاً لمصادر طبية يمنية خاصة، حالات فيروس_كورونا تفوق 50 ألفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، والوفيات تفوق الألف”.
وتابع:” الآلاف يشعرون بأعراض الفيروس(سعال، آلام في المفاصل، شعور بعدم الطعم والرائحة، ضيق في التنفس، آلام في الحلق). لا توجد فحوصات لتشخيص الوباء، وليس هناك مستشفيات يذهبون إليها”.
وأكد الصحفي اليمني ومراسل قناة “الجزيرة” بسلطنة عمان، على أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تعمل على إخفاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتقوم بتهديد الطواقم الطبية بالاعتقال ومنعهم من الإعلان عن أعداد المصابين في المستشفيات.”
فيما علق مغرد آخر على ما جاء به الصحفي اليمني مؤكدا معلوماته:” بالنسبه للفحص لا يوجد أما للمستشفي كمان لا يوجد، يرفضون الحالة ويحولونها إلى مكان خاص للميلشيات، والحوثيين يستقبلونها ب ابر الرحمة حقهم المسممة ومن ثم يسلمون الجثة بمبالغ ماليه باهظة، نحن نعيش في كابوس ولا احد يعلم بناء الا الله”.
وكانت منسقة الأمم المتحدة في اليمن “ليز غراندي” أعلنت قبل عدة أيام بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بكورونا باليمن بلغ 20 بالمائة، ليرتفع معدل الإصابة عن المتوسط العالمي بأكثر من 13 بالمائة، حيث بلغ المتوسط العالمي لمعدل الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 7 % فقط، معربة عن قلقها الكبير لأن “كورونا ينتشر في اليمن دون أي رادع”.