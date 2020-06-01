انتشار “كارثي” لكورونا بمناطق سيطرة الحوثيين.. ما حكاية “إبر الرحمة” التي يسممون بها المصابين؟

نشر الصحفي اليمني “سمير النمري” عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها بأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” يستفحل في مناطق سيطرة الحوثيين، ووصل عدد المصابين به عشرات الآلاف.

وقال الصحفي اليمني في تغريدته التي رصدتها (وطن) نقلا عن مصادر طبية يمنية: “وفقاً لمصادر طبية يمنية خاصة، حالات فيروس_كورونا تفوق 50 ألفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، والوفيات تفوق الألف”.

وفقاً لمصادر طبية يمنية خاصة، حالات #فيروس_كورونا تفوق 50 ألفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، والوفيات تفوق الألف.

الآلاف يشعرون بأعراض الفيروس(سعال، آلام في المفاصل، شعور بعدم الطعم والرائحة، ضيق في التنفس، آلام في الحلق).

لا توجد فحوصات لتشخيص الوباء، وليس هناك مستشفيات يذهبون إليها pic.twitter.com/qpaicYnSDG — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) June 1, 2020

وتابع:” الآلاف يشعرون بأعراض الفيروس(سعال، آلام في المفاصل، شعور بعدم الطعم والرائحة، ضيق في التنفس، آلام في الحلق). لا توجد فحوصات لتشخيص الوباء، وليس هناك مستشفيات يذهبون إليها”.

وأكد الصحفي اليمني ومراسل قناة “الجزيرة” بسلطنة عمان، على أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تعمل على إخفاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتقوم بتهديد الطواقم الطبية بالاعتقال ومنعهم من الإعلان عن أعداد المصابين في المستشفيات.”

تعمل جماعة #الحوثي المدعومة من #ايران على إخفاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتقوم بتهديد الطواقم الطبية بالاعتقال ومنعهم من الإعلان عن أعداد المصابين في المستشفيات. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) June 1, 2020

فيما علق مغرد آخر على ما جاء به الصحفي اليمني مؤكدا معلوماته:” بالنسبه للفحص لا يوجد أما للمستشفي كمان لا يوجد، يرفضون الحالة ويحولونها إلى مكان خاص للميلشيات، والحوثيين يستقبلونها ب ابر الرحمة حقهم المسممة ومن ثم يسلمون الجثة بمبالغ ماليه باهظة، نحن نعيش في كابوس ولا احد يعلم بناء الا الله”.

بالنسبه للفحص لا يوجد

اما للمستشفي كمان لايوجد يرفضون الحاله ويحولونها الى مكان خاص للميلشيات

والحوثيين يستقبلونها ب ابر الرحمه حقهم المسممه ومن ثم يسلمون الجثه بمبالغ ماليه باهضه

نحن نعيش في كابوس ولا احد يعلم بناء الا الله — فخامة يماااااني (@eyryxeBCs8Ohac5) June 1, 2020

وكانت منسقة الأمم المتحدة في اليمن “ليز غراندي” أعلنت قبل عدة أيام بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بكورونا باليمن بلغ 20 بالمائة، ليرتفع معدل الإصابة عن المتوسط العالمي بأكثر من 13 بالمائة، حيث بلغ المتوسط العالمي لمعدل الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 7 % فقط، معربة عن قلقها الكبير لأن “كورونا ينتشر في اليمن دون أي رادع”.