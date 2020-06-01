“الكويت للعراقيين يا عمري” .. هل انضمت الفنانة المصرية روجينا للهجوم على الكويت؟!
نفت الفنانة المصرية روجينا والتي عرفت مؤخراً باسم “فدوى” لدورها المتميز بمسلسل “البرنس”، الذي عرض في رمضان الماضي، الإساءة للكويت، مؤكدةً أنها بريئة من التغريدة المتداولة بهذا الشأن.
وقالت روجينا، في تغريدة لها على “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت، انا احترم الكويت حكومة وشعباً وتربطني صداقات جيدة بهم”.
جاء ذلك، بعد تداول تغريدة منسوبة للفنانة روجينا، أدخلتها في الصراع الدائر بين الكويتيين والمصريين، جاء فيها: “الكويت للكويتين يا حظي، مهو لولا المصريين لكانت للعراقيين يا عمري”.
متابعو الفنانة روجينا، تفاعلوا مع تغريدتها الأخيرة، مطالبين جميع الفنانين الابتعاد عن الخلاف الدائر ومحاولة تهدئة الأجواء بين الكويتيين والمصريين وعدم الانجرار إلى مزيد من الخلافات.
الجدير ذكره، أن حرباً كلامية يخوضها مصريون وكويتيون بسبب تصرفات وافدين مصريين اغضبت الكويتيين خلال الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.
وخلال اليومين الماضيين، أثارت نجمة “سناب شات” الكويتية ريم الشمري موجة غضب إثر هجومها على المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.
ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم مريم الصالح، وهيا الشعيبي المخرج وغيرهم .