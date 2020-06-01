“الكويت للعراقيين يا عمري” .. هل انضمت الفنانة المصرية روجينا للهجوم على الكويت؟!

نفت الفنانة المصرية روجينا والتي عرفت مؤخراً باسم “فدوى” لدورها المتميز بمسلسل “البرنس”، الذي عرض في رمضان الماضي، الإساءة للكويت، مؤكدةً أنها بريئة من التغريدة المتداولة بهذا الشأن.

وقالت روجينا، في تغريدة لها على “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت، انا احترم الكويت حكومة وشعباً وتربطني صداقات جيدة بهم”.

جاء ذلك، بعد تداول تغريدة منسوبة للفنانة روجينا، أدخلتها في الصراع الدائر بين الكويتيين والمصريين، جاء فيها: “الكويت للكويتين يا حظي، مهو لولا المصريين لكانت للعراقيين يا عمري”.

الفنانة روجينا تنشر منشور عبر حسابها الرسمي على الإنستقرام يسيء للكويت



by @83nv20 pic.twitter.com/MzwO6yuVnm — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 31, 2020

متابعو الفنانة روجينا، تفاعلوا مع تغريدتها الأخيرة، مطالبين جميع الفنانين الابتعاد عن الخلاف الدائر ومحاولة تهدئة الأجواء بين الكويتيين والمصريين وعدم الانجرار إلى مزيد من الخلافات.

كنت لسه كاتبه تغريده بشكرك لان أنكرتي وصدقت ان ماكتبتي بس شفت ان حاطتهابستوري انستجرامك عرفت كنتي حاطتهاوبعد كده انكرتي للاسف لشعب لكويتي كان بيحبك بس بكلامك خسرتي حبهم ياما تعرضنالهجوم من مصرين بس ماعممناعلى كل لمصريين لان ده تصرف فردي وانتي عممتي شعب كامل علشان تصرف فرد غلط pic.twitter.com/AlmSplJ22i — فجر .. (@Fajor___) May 31, 2020

انا كمان غير مسؤول

عن هذي الوثائق الرسميه

عن اصل مهنتكم

من سبعتشر سنه pic.twitter.com/8BANfla6kS — نموت و تحيا الكويت 🇰🇼🌹 (@wwwx112211) June 1, 2020

صح كلامج اهيه منزلتها انا صدقتها اول شي لما انكرت وكتبت اشكرها بس مسحت لان شفت حسابات مصوره ستوري انستجرامها لما نشرت كلامها عن الكويت ودزيتها لها فوق — فجر .. (@Fajor___) May 31, 2020

اللي يعمل التويتة بتاعتها يقدر يعملها ستوري على انستجرام أول ما شوفت الصورة امبارح دخلت حسابها هنا وعلى انستجرام ومفيش الكلام ده خالص. — Noor 2020 (@moonface_2020) May 31, 2020

معلهش لو جبتي فيديو او تغريده لاي ممثل او اعلامي مصري يسيء للكويت يبقا معاكم حق تسبونا لكن مستحيل. لو حد عمل كده الدوله هتحاسبه فورا لكن عندكم بيسبونا وما حدش بيحاسبهم حاجه تضايق — توريس بس مصري (@gl8l7CKGltpasq7) June 1, 2020

مفبركة ومش حقيقية بلاش تمشي ورا الشائعات.. ولو في حاجة حقيقية.. متزعليش علشان كل واحد بيمثل نفسه.. ده كلامكم لما بطغلطو — Hegazy Ali (@HegazyAli14) June 1, 2020

الجدير ذكره، أن حرباً كلامية يخوضها مصريون وكويتيون بسبب تصرفات وافدين مصريين اغضبت الكويتيين خلال الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وخلال اليومين الماضيين، أثارت نجمة “سناب شات” الكويتية ريم الشمري موجة غضب إثر هجومها على المصريين، ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.

السنابيه ريم الشمري تتهجم على المصرين:



"أنتم تخدمونا وتذلفون،حنا مانبيكم"! pic.twitter.com/zHmU1cBNiB — We Heard Rumors (@whrumor) May 28, 2020

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم مريم الصالح، وهيا الشعيبي المخرج وغيرهم .