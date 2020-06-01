السبب الحقيقي لاعتقال “المُختل” عبدالرحمن المطيري.. “شاهد” ما فعله مع صديقه اللبناني في منزلهما!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف السبب الحقيقي الذي أدى إلى اعتقال السعودي المثير للجدل، عبدالرحمن المطيري، من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله، في منتصف الشهر الماضي.

وظهر المطيري في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يتحاور مع زميله بالغرفة، الذي كان يسأل عن جهازه المحمول، فيقول له المطيري: “إنه في الصندوق، غداً سأشتري لك لابتوب جديد”.

ثم ظهر صديقه الذي اتضح من لهجته أنه لبناني، ووجه حديثه إلى الكاميرا قائلاً: “هذا الشخص مجنون، لقد سرق كمبيوتري المحمول، إنه مجنون، سأتصل بوالدته وأخبرها، لماذا أخذت جهازي المحمول، إنه جهازي”.

فيديو للمختل #عبدالرحمن_المطيري تم تسجيله قبل القبض عليه، اتضح ان احد التهم التي اثبتت عليه هي سرقة الكمبيوتر الشخصي لصديقه اللبناني! pic.twitter.com/O4NlU5mAA6 — البريء (@albarii_sa) May 31, 2020

وتفاعل المغردون مع المقطع مُعتبرين أن هذه الحادثة، موقفاً جديداً يُثبت أن المطيري مُختل عقلياً، ويدعي المرض بعد أفعاله الصادمة المثيرة للجدل، وتسائلوا كيف تقوم السعودية بابتعاث أشخاص مرضى نفسيين إلى الخارج.

اللي اعرفه المريض يودوه مستشفى مايروح بعثه — abo Turki ♡ (@fawaztt0500) June 1, 2020

عبدالرحمن المطيري هذا خويه اللبناني هو اللي اشتكى للشرطة الامريكية بتهمة القتل للامريكان عشان كيذا جت الشرطه واعتقلتهلذلك انا مستغرب من وجوده معه!!؟ — {مهند}🇺🇸 (@ddd_7776) May 31, 2020

واحد سب ربه والعياذ بالله وأمه سبها كيف تبي ربي يوفقه — ابو فهد (@Ahmed_Alr15) May 31, 2020

هذا طلع قبل فترة يهددني "بالإف بي آي" وآخرتها سارق كمبيوتر صاحبه. أصلاً مبين من وجهه الودر أن الغدر يمشي بدمّه!. هذا المعارض اللي احتفت به @AJArabic !! — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) May 31, 2020

يسب و يسرق و يدخل ب الدين و يجيك بعد شهر يقول عندي مرض يسوقها؟ — CFhj (@nnk6g) May 31, 2020

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على المطيري لأسباب لم تُعلن رسمياً، ولكن الناشطون ذكروا أن اعتقاله آنذاك جاء بعد تفاخره بنشره صورا ومقاطع مصورة له تظهره في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو للحظة اعتقال “المطيري” من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله، حيث يظهر المقطع الذي بثه أحد أصدقائه “لايف” قيام عناصر الشرطة باعتقاله من داخل المنزل ووضع الكلبشات في يده واقتياده للخارج.

يشار إلى أنه في أغسطس 2018 تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للمبتعث السعودي على نفقة بلاده لأمريكا عبد الرحمن المطيري ـ اشتهر بخوضه في عرض الفلسطينيات والمغربيات وتطاوله على الله فضلا عن دعوته للتطبيع ـ، في أحدث ظهور له وهو يبكي عقب فصله من الجامعة التي يدرس بها بسبب بلاغات عديدة ضده أرسلها نشطاء لإدارة الجامعة.