وكالة عالميّة تنشر خبراً مؤلماً نزل كالصاعقة على رأس وليّ عهد أبوظبي!

زفّت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني خبراً مؤلماً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متوقعةً انكماش اقتصاد إمارة أبوظبي 7.5٪ في 2020 .

وتوقعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أيضاً أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى نحو 12%هذا العام من 0.3% في 2019.

وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن تتلقى المدن الأصغر في الإمارات دعما ماليا استثنائيا من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

يأتي ذكل تزامناً مع إعلان مجموعة “طيران الإمارات” تسريح عدد من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان “قمنا بمراجعة كافة السيناريوهات الممكنة للحفاظ على عملياتنا التشغيلية، ولكننا وصلنا إلى استنتاج أنه للأسف يتعين علينا أن نودع عددا من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا”.

وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص.

وكان مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي أفاد بأن الناقلتين الشرق أوسطيتين (طيران الإمارات والاتحاد للطيران) تعتقدان أن عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كورونا قد تستغرق ثلاثة أعوام.

وتشير آخر الإحصائيات الرسمية حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات، اليوم الأحد، الى تسجيل 661 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الكلي المسجل في الدولة الى 34557، بينما بلغ عدد الوفيات 264 حالات .