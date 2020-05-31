“شاهد” مُسنة سعودية تنفجر باكية وتروي قصتها مع ولدها “العاق” وما فعله معها لأجل زوجته

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو صادم أثار حالة جدل كبيرة، يوثق حديث أم تشكو عقوق أحد أبنائها بسبب زوجته.

وقالت الأم السعودية في مقطع الفيديو المتداول والذي أثار حالة جدل واسعة، بأن ابنها هجرها وقاطعها بسبب زوجته، بعد أن غضب منها في منتصف شهر رمضان، وغاب عنها حتى اللحظة ولم يعد.

وأضافت الأم والدموع تنهمر منها بأنها تعيش لوحدها في المنزل، وتضطر للنزول بنفسها لشراء حاجياتها، بموافقة الشرطة التي تتغاضى عنها بحكم كبر سنها، لكسر حظر التجول المفروض هناك للوقاية من كوفيد19.

وأوضحت الأم بأنها كانت في غاية الطيبة والتعامل الحسن مع زوجة ابنها، التي كانت تشتري لها كل شيء تريده ولا تقصر معهم بأي شيء.

وتابعت: “بس عشان كلمة وحدة باعني، مدري شو قلتله مرته مفروض قالها هذه أمي خط أحمر، اللي بينك وبين أمي مالي صالح فيه، هذا مفروض ما قاله لها”.

وأثار مقطع الفيديو الخاص بالمواطنة السعودية ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث واسى عديد من المغردين الأم المكلومة، واعتبروا بأن ابنها هو الخاسر بهذا العقوق لها.

فيما قال آخرون بأنه سيندم يوماً ما على هذه التصرفات التي أوصلت أمه لأن تبكي هكذا أمام الناس.

وغرد أحد المغردين:” يجب على الرجل برّ والديه جنة الدنيا والآخرة، واحترام زوجته ورفيقة دربه وسنده قدر الإمكان دون أن يضر بأحد منهم”.

يجب على الرجل برّ والديه جنة الدنيا والآخرة ،واحترام زوجته ورفيقة دربه وسنده قدر الامكان دون ان يضر ب احد منهم — صالحة🕊 (@salhaa_9m) May 30, 2020

فيما قال آخر: ” الزوجة التي لا تعينك على بر والديك وان لحقها إذا اختصر مشوار حياتك معها لأنك تراهن على خسارة دين ودنيا مهما كانت”.

وتعيش المملكة العربية السعودية ظرفا استثنائيا في مسبوق في تاريخها، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي مع دفع النظام السعودي لاتخاذ عدة إجراءات غير مسبوقة بشتى مناحي الحياة.