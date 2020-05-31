“كرامتكم على راسي”.. “شاهد” مصري “شهم” ضاق ذرعاً مما يجري في الكويت وهذا ما قرره بعد تطاول ريم الشمري

أعلن مواطن مصري مُقيم في الكويت عن اتخاذه قراراً مصيرياً بسبب هجوم الكويتية ريم الشمري على المصريين ووصفهم لهم بـ”المأجورين” و”الخدامين” لدى الكويتيين.

وظهر المقيم المصري الذي يُطلق على نفسه اسم “أبو تركي”، في فيديو رصدته “وطن”، يقول خلاله: “أشعر أنه بعد انتهاء الأزمة، ستكون المعاملة من الكويتيين لنا جافة، وبناء عليه قررت حفاظاً على كرامتي أن أعود إلى مصر، والأرزاق على الله”.

#ريم_الشمري

كرامتكم على راسي وانتم اخواننا بالدين والاخت ريم ومن على نهجها لايمثلون الكويت ونما يمثلنا ويشرفنا ابونا حفظه الله صباح الاحمد قائد الانسانية وولي عهده الامين هم من يمثلون الكويت فقط 🇰🇼 pic.twitter.com/NDySrhqavo — وطـ🇰🇼النهار🇰🇼ــن (@mii11ll) May 30, 2020

وتابع أبو تركي: “هذا هو الحل الوحيد، وأي شخص لديه كرامة يجب أن يفعل ذلك، طالما الذين مثل ريم الشمري موجودين وستشتم وتسيء لنا، بينما نحن نستمر بالدفاع عن الكويت”.

وختم: “على رأي الشاعر، ما عاد في قوس الصبر منزعا، لن نستطيع تحمل المزيد من الذل والإهانة وكأننا عبيد، بينما نحن هنا لنعمل بعرق جبيننا”.

وكانت ريم الشمري أثارت ضجة واسعة بفيديو وصفت فيه الجالية المصرية بـ”الوسخين”، وقالت خلاله: “طبعا الكل شاف الفيديو اللي انا حطيته حق المصري الحقير اللي يتكلم بأن العمالة المصرية هناك حالهم حال الكويتي، ترى الكويت للكويتيين يا حبيبي، الكويت للكويتيين مو حق المصريين”.

وتابعت: “انتم مجرد ناس مأجورة، إحنا نجيبكم براتب لخدمتنا، ليش ما تفهمون، تيجون تخدمونا وتدلفون، أنت مو شريكي بالوطن، لا تصدق نفسك”.

وتابعت مهاجمة السلطات الكويتية أيضا: “بس أنا ألوم على حكومتي ونوابي والمجالس، اللي يعيشوهم فيلم بأنهم شركاء بالوطن، يابا الكويت للكويتيين وليس للمصريين أو أي وافد، لازم تفهمون شيء واحد، انتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، انت منتا شريكي بالوطن، تتأمرون بعد؟”.

#ريم_الشمري

انتشر مقطع فيديو بين المغردين لفتاه تدعى ريم الشمري توجه الاساءة لدولة #مصر الشقيقه. pic.twitter.com/CKFQjir4nT — وش سـالفة الهاشتاق!🇸🇦 (@abt_tag) May 30, 2020

وعلى إثر ذلك، دعا عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ”الحملات المسمومة” ضد مصر.

ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما أثاروا فوضى وأعمال شغب من أجل العودة إلى وطنهم بعد تجاهل حكومتهم لهم.