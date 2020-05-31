“شاهد” مصريات “يردحن” لـ” ريم الشمري”:”شبشبي أقدم من بلدك والكويت المحافظة الـ19 لصدام حسين”

تستمر حالة التجاذب والتشاحن الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المغردين المصريين والكويتيين، والتي بدأت بالتزامن مع وباء كورونا المستجد “كوفيد19” لدرجة وصلت إلى أن يطلق الكويتيون وسماً بعنوان “#طرد_المصريين_من_الكويت”، في مطالبة منهم بإخلاء كافة الجالية المصرية من الدولة بعد عديد من المخالفات والأحداث التي وقعت من قبلهم.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنتين مصريتين، يتحدثان فيهما عن الكويت وما قدمته مصر للكويت، رداً على مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام لفتاة كويتية تهين فيها المصريين وتصفهم بمجرد خدم وعمال عند الكويتيين.

ويظهر من مقطع الفيديو الأول الذي رصدته “وطن” حديث المواطنة المصرية التي ترد على الفتاة الكويتية وقالت: “طبعا مش حجيبلك مكالمة صدام لما اتصل على أميركم وقله الولاد جايين يفطروا عندكم بكرة وبعد ست ساعات احتلوكم، ولا حجيبلك فيديوهات لأبناء وطنك وهما هربانين، ولا حجبلك اغنية انا بواد يا ربي وولادي، وطن إيه اللي حضرتك بتتكلمي عنه، وطن إيه اللي عمره كله 400 سنة؟”.

ما راح نقولج عن المليارات اللي ساعدناكم فيها



ما راح نقولج عن المليون مصري اللي فتحنالهم فرص عمل



ما راح نقولج عن شهدائنا في سينا



بس مقيوله : إذا أكرمت اللئيم تمردا #طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/jVEru7TOpV — Fahad (@Fahad91886174) May 31, 2020

وتابعت المواطنة المصرية في حديثها: “انتو كنتو عايشين على اللؤلؤ الله يسامحه صدام، لو ال300 بير ردمهم ما كانش ولعهم، كنتم ضليتوا عايشين على اللؤلؤ وتصطادوا سمك، وطن ايه، انتو ما عندكمش وطن، وكل انجازاتكم بالكويت البرج اللي المصريين عملوه”.

فيما ظهر مقطع فيديو ثاني لسيدة مصرية ترد على الفتاة الكويتية وتشتمها وتقول: “انا عندي “ِشبشب” أقدم من بلدك، أولاً دي مش بلدكم، دي محافظة الـ19 لصدام حسين، بتعيبي بالمصريين اللي أقل جزمة مصري أشرف منك ومن حكومتك”.

الامعات اللي يقولون كل واحد يمثل نفسه سمعونا صوتكم ادري بتاكلون تبن وتسكتون 💦#اعمل_نفسك_ميت#طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/8POQDCToxR — Mr / Friday (@kuwaity_2030) May 31, 2020

وتابعت السيدة المصرية بتوجيه شتائم عديدة للشعب الكويتي معتبرة أنه شعب “البدون” وأنهم جالسون في بلد ليست بلدهم، وأن الكويت ليست بلد، إنما شركة صهيونية إنجليزية”

وتأتي هذه المقاطع رداً على مقطع فيديو انتشر لفتاة كويتية تصف فيه الشعب المصري بشعب الخدم وأنهم يتواجدون بالكويت من أجل “خدمة” الكويتيين فقط وهم مجرد موظفين بالأموال لدى الشعب الكويتي، ولا يحق لهم مزاحمتهم في الحقوق والوظائف.

فيما تستمر حالة التجاذب والتشاحن بين المغردين الكويتيين والمصريين، وسط مطالبات من البعض بضرورة الكف عن مثل هذه الأفعال، وضرورة الاحترام المتبادل بين كلا الأطراف، وألا تصل الأمور لهذه المواصيل من الشتم والإهانات.