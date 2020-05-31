“طفل وغير مسؤول”.. “شاهد” سعودي يمسح الأرض بكرامة تركي آل الشيخ بعد أن حطم شاشة التلفاز

هاجم مواطن سعودي غاضب، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعد تحطيمه شاشة التلفاز كردة فعل غاضبة إثر تلقيه الهدف الثاني خلال مباراة “تحدي البلاي ستيشين”، واصفاً تصرفه بـ”الطفولي” و”غير مسؤول”.

وطالب المواطن بمحاسبة تركي آل الشيخ، واتخاذ قرار مُناسب في حقه، وقال بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “ساهموا في نشر هذا المقطع، حتى يصل إلى ولي العهد، وحتى يتم اتخاذ القرار اللازم بحق تركي آل الشيخ”.

وتابع غاضباً: “انتظرناه خمسة أيام، والشعب جميعه ينتظر اللحظة الأخيرة التي كنا فرحين ومتضامنين معها، فقام بتكسير الشاشة وتركنا وسحب علينا”.

تصرّف #تركي_آل_الشيخ حين كسر الشاشة تصرف طفولي وغير مسؤول..!



مواطن غاضب يطالب بمحاسبته واتخاذ قرار مناسب في حقه. pic.twitter.com/aaOsYRVp1f — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) May 30, 2020

واستطرد: “هو لم يكسر شاشة عادية، كسر شاشة الوطن، كسر مشاعر وإحساس الناس التي كانت تشاهده، ليست شاشة عادية، حين يكون ملايين المواطنين ينتظرون خلفها، فهي شاشة مواطن”.

ووجه رسالة مُباشرة لآل الشيخ: “إذا كان قصدك أن تكسر خواطرنا، فأنت مخطئ، نحن كما قال ولي العهد ذاك الجبل الذي راهن علينا، همتنا عالية لا تتحطم، ومافعلته تحطيم، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء بحقك فهو تحطيم لكل مواطن دعمك وكل مواطن دعى لك وأنت مريض، لتقوم بآخر لحظة بكسر الشاشة”.

وشبه تصرف آل الشيخ بتصرف الأطفال، وقال: “ولا كأنه تصرف طفل، وليس وزير ومستشار هيئة الترفيه، أين طاقمك ومحاسبينك والناس التي تعمل لديك؟ ألا يوجد ملايين الناس ينتظرونك رغم الأزمة والوضع الخطير، كل الدول تريد زعزتنا وأنت تريد أن تحطمنا في لحظة”.

وكانت مباراة التحدي بين تركي آل الشيخ ومالك نادي الميريا الإسباني ضد سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، قد توقفت بعد أن كسر آل الشيخ التلفاز، وقام برمي قبضة “البلاي ستيشين” التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها.

ونشر آل الشيخ فيديو لدقائق المباراة التي لعبت وأرفقها بالقول: “في أحداث شغب بسيطة… بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة … لسا المباراة ما انتهت”.

في أحداث شغب بسيطة … بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة … لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

ويقوم التحدي على مباراة “بلاي ستيشن” بين آل الشيخ الذي يمثل نادي الميريا وآل سويلم ممثلا لنادي النصر، وتهدف لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة “جود للإسكان” الخيرية.

وفي وقت لاحق، أعلن آل الشيخ عن عرض التلفزيون المكسور للبيع في مزاد علني، والتبرع بمبلغه إلى جمعية “إنسان” الخيرية.وقال آل الشيخ على حسابه في “تويتر”: “التلفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا وأخوي سعود آل سويلم وريعه لجمعية إنسان والايتام.. من يشيل لعمل الخير يا أهل الخير”.