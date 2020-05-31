“شاهد” ماذا فعل الإماراتيون بموظفة مغربية بسبب تميزها في الهيئة الإتحادية للماء والكهرباء!؟

كشفت مواطنة مغربية عن تفاصيل تسريحها من عملها في شركة بدولة الإمارات دون سبب يذكر، بعد انّ كانت أفضل موظفة في تلك الشركة.

وروت المغربية لطيفة بوعرفة لـِ”بي بي سي”، بمرارة، تجربتها في الإمارات، بعد أن تمّ تسريحها من العمل بعد عامين فقط، وتُركت لتكهنات فقط، فيما الحجة الجاهزة قد تكون تفشي فيروس “كورونا” وما تركه من تأثيرات “كارثية” على الاقتصاد الإماراتي.

وقالت “بوعرفة” إنها شعرت بالإهانة عند فصلها من وظيفتها كونها كانت متميزة في عملها، معتبرة أن طريقة الفصل لم تكن لائقة عبر رسالة إلكترونية من المؤسسة.

وذكرت “بوعرفة” أنها كانت تعمل في الهيئة الإتحادية للماء والكهرباء في الإمارات، التي تعتبر من اهم الشركات في الدولة. بحسب ما قالت

وفازت لطيفة بوعرفة بلقب أفضل موظفة لدى الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في الإمارات عام 2018.

وأشارت الى أن السبب الذي قد يكون وراء فصلها من وظيفتها هو تخوّف بعض المدراء من أنها قد تأخذ مكانهم نظراً لتميزها في عملها .

ولفتت على وجود زملاء عمل “مغاربة”، في شركاتٍ أخرى بالإمارات، يتواجدون في المغرب ولم يتمكنوا من العودة الى الإمارات، وتم انهاء عقودهم.

جديرٌ بالذّكر انّ معظم الشركات الإماراتية تعرّضت لضربة قوية، هزّت اقتصاد الدولة، بفعل تفشي فيروس كورونا في الإمارات .