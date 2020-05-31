“شاهد” أول من قام بذلك .. ماذا فعل الناشط اليمني أسعد الشرعي بعلم السعودية؟!

فَصلَ الناشط اليمني أسعد الشرعي عبارة التوحيد من علم السعودية في خطوةٍ قال إنّها لتطهير وتنزيه تلك العبارة العظيمة.

ونشر “الشرعي” عبر حسابه في “تويتر” صورةً له وهو يحمل في يده اليمين عبارة التوحيد، وفي اليد اليسرى ما تبقى من العلم ذو اللون الأخضر.

وأرفق “الشرعي” صورته بتعليق، قال فيه: “لا تنسوا يوماً أن اخيكم #أسعد_الشرعي هو اول من قام فعلياً بفصل كلمة التوحيد من علم آل سعود تطهيراً وتنزيهاً لهذه الكلمة العظيمة الذي ارتكبوا تحتها كل الموبقات والمخزيات التي لا تليق بها ولا تتوافق مع محتواها”.

وأضاف: “سيأتي اليوم الذي تزال كلمة التوحيد من علمهم نهائياً”.

لاتنسوا يوماً أن اخيكم #أسعد_الشرعي هو اول من قام فعلياً بفصل كلمة التوحيد من علم آل سعود تطهيراً وتنزيهاً لهذه الكلمة العظيمة الذي ارتكبوا تحتها كل الموبقات والمخزيات التي لا تليق بها ولا تتوافق مع محتواها.

سيأتي اليوم الذي تزال كلمة التوحيد من علمهم نهائياً. pic.twitter.com/krzpKIDOrq — المراقب الشرعي (@YA700_MARHABA) May 31, 2020

وتفاعل مغرّدون مع ما أقدم عليه “الشرعي”، وأبدوا تأييدهم له في خطوته.

جزاك الله خير



كلمة التوحيد يبغيلها ناس محترمين وشرفاء — 🇶🇦ثامر🇶🇦 (@thamer23493424) May 31, 2020

بيض الله وجهك يالذيب🙂🖤 — خريبيش😴🖤 (@ew_d4) May 31, 2020

بارك الله فيك ستكون من السابقين إلى الجنة إنشاء الله — RIMLE mar (@MarRimle) May 31, 2020

اصلي ياحر — إيناس البوعيشي 🇱🇾❤️🇾🇪 (@anousasadek) May 31, 2020

واعتبر مغرّد آخر في تعليقه أنّ “آل سعود”، أكثر عائلة استغلت الدين الاسلامي حيث “تكذب على الاسلام والمسلمين”.

لم يستغل احد الدين الاسلامي اكثر من هالعائله المجرمه التي تكذب على الاسلام والمسلمين. — Al.33 (@clarkodion) May 31, 2020

وأشار مغرّد إلى انّ لفظ الجلالة على العلم السعودي، قد تعرّض للإساءة أكثر من مرة، مدللاً على ذلك بارتدائه من قِبَل راقصة كما حدث في أحد الملاهي، وآخر وضعه على جسده وتراقص به.

والله حرامات يكون لفظ الجلاله علي هي العلم مره تجده علي جسد راقصه ومره تجد عاهر يتراقص به ومره في الملاهي الحلال — Farag (@Farag07860036) May 31, 2020

كلمة التوحيد اساء لها هذا النظام العميل المجرم المحلوب ..كان الاولى له وضع منشار وسط العلم — kamalamin (@kamalam30085943) May 31, 2020

انا لاحظت ان العلم عليه اسم الله وبيرقصوا بيه ذكورا واناثا عيب حرام عليهم — بروانطى ٢٠ (@ZLN1Mdk6WjbpcFY) May 31, 2020

يذكر في هذا السياق، أنّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا سابقاً فيديو، لراقصة من داخل ملهى ليلي، وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام الموسيقى، وتلفّ جسدها بعلم السعودية، ما أثار غضباً لامتهان عبارة التوحيد عليه.





