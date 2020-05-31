“شاهد” أول من قام بذلك .. ماذا فعل الناشط اليمني أسعد الشرعي بعلم السعودية؟!

فَصلَ الناشط اليمني أسعد الشرعي عبارة التوحيد من علم السعودية في خطوةٍ قال إنّها لتطهير وتنزيه تلك العبارة العظيمة.
ونشر “الشرعي” عبر حسابه في “تويتر” صورةً له وهو يحمل في يده اليمين عبارة التوحيد، وفي اليد اليسرى ما تبقى من العلم ذو اللون الأخضر.
وأرفق “الشرعي” صورته بتعليق، قال فيه: “لا تنسوا يوماً أن اخيكم #أسعد_الشرعي هو اول من قام فعلياً بفصل كلمة التوحيد من علم آل سعود تطهيراً وتنزيهاً لهذه الكلمة العظيمة الذي ارتكبوا تحتها كل الموبقات والمخزيات التي لا تليق بها ولا تتوافق مع محتواها”.
وأضاف: “سيأتي اليوم الذي تزال كلمة التوحيد من علمهم نهائياً”.
وتفاعل مغرّدون مع ما أقدم عليه “الشرعي”، وأبدوا تأييدهم له في خطوته.
واعتبر مغرّد آخر في تعليقه أنّ “آل سعود”، أكثر عائلة استغلت الدين الاسلامي حيث “تكذب على الاسلام والمسلمين”.
وأشار مغرّد إلى انّ لفظ الجلالة على العلم السعودي، قد تعرّض للإساءة أكثر من مرة، مدللاً على ذلك بارتدائه من قِبَل راقصة كما حدث في أحد الملاهي، وآخر وضعه على جسده وتراقص به.
يذكر في هذا السياق، أنّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا سابقاً فيديو، لراقصة من داخل ملهى ليلي، وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام الموسيقى، وتلفّ جسدها بعلم السعودية، ما أثار غضباً لامتهان عبارة التوحيد عليه.