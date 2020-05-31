حدث خطير .. “كورونا” يتفشّى في سجن الوثبة الإماراتي وتأكيد إصابة المعتقل العُماني عبدالله الشامسي بالفيروس

فجّر الناشط الإماراتي البارز عبدالله الطويل مفاجأة من العيار الثقيل، عن تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن الوثبة بأبوظبي، مؤكداً وجود إصابات في صفوف المعتقلين.

ونقل “الطويل” عن مصدر موثوق قوله إن إدارة السجن منعت الزيارة نهائياً عن المعتقلين وأعلنت حالة طواريء في السجن .

#عاجل

وردني من مصدر موثوق بأن هناك تفشي لفايروس #كورونا في سجن #الوثبة وهناك اصابات مؤكدة لم تعرف هويتهم بعد ..



وتم منع الزيارة مطلقا وحالة من الطوارئ



نتمنى السلامة #معتقلي_الرأي#أحرار_الإمارات#كورونا — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) May 31, 2020

وطالب “الطويل” بضرورة الضغط الفوري من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين في الوثبة كي لا تحدث فاجعة ويفقد الكثير من المعتقلين أرواحهم .

من الضروري الآن الضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين في #الوثبة كي لا نفجع بفقدان الكثير .. #كورونا_تغزو_سجن_الوثبة — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) May 31, 2020

من جانبها، كشفت والدة المعتقل العُماني في سجن الوثبة عبدالله الشامسي، عن وضعه في العزل، بعد إصابته بالفيروس.

دعواتكم ل #عبدالله_الشامسي هو الآن في العزل في سجن الوثبة .. الله يشفيك ولدي https://t.co/24Ut7t5TYk — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) May 31, 2020

وأكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، إصابة عبدالله الشامسي بفيروس كورونا.

وقالت المنصة التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، إنّ نتيجة فحص “الشامسي” ظهرت “إيجابية” أي أنّه مُصاب، يوم الخميس الماضي 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص.

الإمارات: علمت #نحن_نسجل أن المعتقل العماني #عبدالله_الشامسي المحتجز في #سجن_الوثبة في إمارة أبوظبي، قد أصيب بفيروس #كورونا.



حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية يوم الخميس الماضي 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص. pic.twitter.com/oeB5is13A7 — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 31, 2020

وتشير آخر الإحصائيات الرسمية حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات، اليوم الأحد، الى تسجيل 661 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الكلي المسجل في الدولة الى 34557، بينما بلغ عدد الوفيات 264 حالات .

ومؤخراً، أصدرت محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون الإمارات، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً ولم يتجاوز 17 عاماً.

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .

وكانت “نحن نسجل” قالت في وقتٍ سابق، إن السلطات الاماراتية قامت في تاريخ 7 يناير 2020 بإجبار المعتقل عبدالله الشامسي على تصوير مقطع فيديو وهو يرتدي الزي العماني، ويدلي فيه بأقوال تتحدث عن ارتباطه بقطر وذلك بعد تهديده بإيذاء أسرته، وترغيبه بأنه إذا فعل ذلك ستصدر المحكمة عنه عفو.