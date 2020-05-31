الكويتية ريم الشمري تفجّر مفاجأة عن أمّها بعدما سبّت المصريين ووصفتهم بالخدامين في الكويت!

بعد أن أثارت نجمة “سناب شات” الكويتية ريم الشمري موجة غضب ضدّها إثر هجومها على المصريين، ووصفهم بالمأجورين والخدامين في بلادها، فجّرت “الشمري” مفاجأة جديدة غير متوقعة.

فوق كل الكلام العنصري المقزز

اتفضلوا طلعت امها مصرية

😥#ريم_الشمري pic.twitter.com/LDSQqXt5Gm — مشعل 🔥 (@MeshalShamali) May 30, 2020

وقالت ريم الشمري إنها من أم مصرية وإنها تزور مصر وتحبها لكن هذا لا يمنعها من الهجوم على المصريين الوافدين في بلدها الكويت، كما أكدت أنها مواطنة كويتية وليست مصرية.

واستغرب مغردون ما اعتبروها المعاداة الكبيرة التي تكنها “الشمري” للمصريين بالرغم أنها نصف مصرية.

وقال بعضهم إنها ربما تعاني من مشاكل عائلية واضطرابات جعلتها تحتد على المصريين، فيما قال البعض الآخر إنها فقط تطلب الشهرة ووجدت أسهل طريقة لها.

وقالت ريم الشمري في مقطع فيديو سابق إن هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا، مؤكدة أن “الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب”، بحسب وصفها.

السنابيه ريم الشمري تتهجم على المصرين:



"أنتم تخدمونا وتذلفون،حنا مانبيكم"! pic.twitter.com/zHmU1cBNiB — We Heard Rumors (@whrumor) May 28, 2020

يُذكر أن أزمة الجالية المصرية في الكويت بدأت مع بداية فيروس “كورونا”،ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم مريم الصالح، وهيا الشعيبي المخرج وغيرهنّ .