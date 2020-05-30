“شاهد” هذا ما طالب به معلمون مصريون في الكويت واستفز الكويتيين وفجر موجة غضب واسعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ومصر، بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة يوثق حديث مواطنين مصريين، خدموا في الكويت بسلك التعليم، لسنوات طويلة وظهروا يطالبون بحقوقهم الوظيفية.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” حديث المواطنين المصريين المتواجدين بالكويت، حيث قال المواطن الأول الذي ظهر في المقطع: “انا علي ابو النيل اشتغلت بوزارة التربية بوزارة الكويت لمدة 35 سنة، عايز حقي بوزارة التربية بدولة الكويت”.

يطالبون بحقوقهم اي حقوق حق الله عليكم بعذابه

من حضرتوا الكويت هذه النتيجة

جاءت الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية قراءة وكتابة.

ايام الفلسطينين وانا بالمتوسط للحين حافظ القصايد والنحو

جتكم خيبة pic.twitter.com/VFpdthUwxA — د نضال السيدعمر العاصم (@DNedalasem) May 30, 2020

فيما ظهر زميل له وقال: “انا عادل أمين عملت بالكويت مدرس لغة انجليزية لمدة 22 عام، عايز حقي وشكراً”.

وقال زميلهم الثالث: “انا محسن أمين أحمد 26 سنة بالكويت، عايز حقي”، فيما ظهر رابع وقال: “انا ممدوح الكيلاني عملت بالكويت 34 سنة وعايز حقي”.

وتابع رابع معهم يدعى علاء : “انا علاء عبد النعم عبد القوي، عملت لدى وزارة التربية بدولة الكويت لمدة 17 سنة وعاوز حقي”.

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، ونشر أحد المدونين مقطع الفيديو ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق ما نصّه :”يطالبون بحقوقهم، أي حقوق، حق الله عليكم بعذابه، من حضرتوا الكويت هذه النتيجة، جاءت الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية قراءة وكتابة”.

يطالبون بحقوقهم اي حقوق حق الله عليكم بعذابه

من حضرتوا الكويت هذه النتيجة

جاءت الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية قراءة وكتابة.

ايام الفلسطينين وانا بالمتوسط للحين حافظ القصايد والنحو

جتكم خيبة pic.twitter.com/VFpdthUwxA — د نضال السيدعمر العاصم (@DNedalasem) May 30, 2020

وتابع: “أيام الفلسطينيين وانا بالمتوسط للحين حافظ القصايد والنحو، جتكم خيبة”.

فيما علّق آخر على المقطع وقال: “والدروس الخصوصية اللي شغالين عليها من بعد نهاية العمل في المدارس، إلى الليل الشرها على كل ولي أمر يشرع بيته لهذه الأشكال اللي حولوا التعليم لتجارة فاسدة يتربحون منها”.

والدروس الخصوصية اللي شغالين عليها من بعد نهاية العمل في المدارس الى الليل الشرها على كل ولي أمر يشرع بيته لهذه الأشكال اللي حولوا التعليم إلى تجارة فاسدة يتربحون منها

أي حق يتكلمون عنه ؟

اهم عارفين شنو الرد بلهجتهم .. — المحامية / حصه العبيد ⚖️ ﮼ ﮼محاميةدستورية،تمييز (@LawyerKuwaitya) May 30, 2020

وكتب أحد النشطاء الكويتيين معبرا عن غضبه: “يردون ما نهبوا من الكويت بالغش والتدليس هم من علموا أبنائنا الدروس الخصوصية ونشروا أرقامهم في كل مكان وكانت ظاهرة لم نعرفها من قبل وهم أيضاً من ساعدوا على تفشي الرشوة ولم نكن نعرفها من قبل”.

يردون ما نهبوا من الكويت بالغش والتدليس هم من علموا ابنائنا الدروس الخصوصية ونشروا ارقامهم في كل مكان وكانت ظاهرة لم نعرفها من قبل وايضا هم من ساعدوا علي تفشي الرشوة ولم نكن نعرفها من قبل ونريد منهم نشر صورهم قبل دخول الكويت حتي نقارن صورهم الحاليه بس لتذكيرهم بنعمت الكويت عليهم — المحامي خالد محمد البراك (@AlbarrakKM) May 30, 2020

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر حالة من التجاذب الكبير وصلت لمطالبات كويتية بترحيل الجالية المصرية كلها من الكويت، على إثر هذه التجاذبات، والتي اشتعلت مع بداية وباء كورونا، وتسجيل عدة مخالفات لوافدين مصريين في الكويت، مما تسبب في حالة من الكراهية بين الطرفين.