هذا ما حدث في آخر 5 ساعات من عُمر الفنان حسن حسني .. ومشاهد مُحزنة في جنازته!

ووري الفنان المصري حسن حسني الثرى في مقابر العائلة بمحافظة الفيوم، فيما كشفت شقيقته كواليس الساعات الأخيرة في حياته.

وتوفي حسن حسني في الساعات الأولى من صباح السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر يناهز 89 عامًا.

واقتصرت جنازة الفنان الراجل على حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب.

أما من زملائه في الوسط الفني، فقد لوحظ تغيب معظم المشاهير، فيما حضر التشييع المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

ويبدو أنّ غياب الفنانين المصريين عن تشييع الفنان حسن حسني كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

واصيبت “فاطمة ابنة الفنان حسن حسني، بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها.

شقيقة الفنان حسن حسني، قالت في تصريحاتٍ صحفية، إنّه أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل إثرها مستشفى دار الفؤاد، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة في القلب، بشكلٍ عاجل، موضحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إجراء العملية بـ 5 ساعات فقط.

وعمّت حالة من الحزن بين الفنانين ومشاهير العالم العربي، وظهر ذلك جلياً في تغريدات نعيهم للفنان حسن حسني التي نشروها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعيّ.