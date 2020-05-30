أمهلوا السلطات “48”ساعة.. “شاهد” مصريون يهددون بقلب الكويت رأساً على عقب وتكرار أحداث خيطان!!

أثار مواطنون مصريون ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلسلة فيديوهات جرى تداولها، بعد قيامهم بتهديد دولة الكويت علناً إذا لم تأخذ إجراءات ضد المسيئين للشعب المصري خاصة الكويتية ريم الشمري.
وقال أحد المواطنين في رسالته التي رصدتها “وطن”: “إحنا حذرنا وقلنا 48 ساعة، قسماً بمن رفع السماء بلا عمد، ما حينجيكم منا إلا ربنا”.
وهدد مواطن مصري آخر، بتكرار أحداث خيطان التي حدثت عام 1999، وأسفرت عن إصابة مئة واعتقال ألف، في مشاجرة بين مصري وبنجالي أشعلت أعمال عنف واسعة في الكويت آنذاك.
وسخر الكويتيين من تهديد المصريين الذي شبهوا تصرفهم بـ”البلطجية”، معتبرين أن الاضطهاد الذي يعيشونه تحت حكم السيسي، يسقطونه على الآخرين.
وكان عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري قد دعا الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ”الحملات المسمومة” ضد مصر، والتي كان آخرها فيديو ريم الشمري.
وفي سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” عبر حسابه على “تويتر”، قال بكري: “ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته”.
وأضاف: “البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة والخارجية المصرية صامتة، نحن شعب أصيل، عروبي، قدم الكثير، ضحى بلا حدود دفاعا عن الأمن القومي العربي، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا، لكن التطاول والمهانة تتزايد”.
ورأى بكري أن ما يحدث على أرض الكويت من “إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لا يحدث في أي بلد عربي أو خليجي آخر، وقال: “لماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهية بين الأشقاء، مصر ليست فقيره يا هؤلاء، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها، مصر لا تضن، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي”.
واعتبر بكري أن “هذه الحملة ضد مصر ليست بريئة، هذه حملها خلفها أصابع متآمرة، تسعي لإثارة الفتنة بين الشعبين”.
وقال: “يطالبون بطرد العمالة المصرية ويهددون بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوة، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومة وراحوا يتحدثون باسمها، فلماذا تسكت الحكومة وأين مجلس النواب وأين شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة؟”.
وأضاف: “ماذا لو فعلها المصريون؟ هل كنتم ستصمتون؟ نحن نحترم الشقيق ولكن حذار من غضبة المصريين. أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين”.