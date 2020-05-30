أمهلوا السلطات “48”ساعة.. “شاهد” مصريون يهددون بقلب الكويت رأساً على عقب وتكرار أحداث خيطان!!

أثار مواطنون مصريون ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلسلة فيديوهات جرى تداولها، بعد قيامهم بتهديد دولة الكويت علناً إذا لم تأخذ إجراءات ضد المسيئين للشعب المصري خاصة الكويتية ريم الشمري.

وقال أحد المواطنين في رسالته التي رصدتها “وطن”: “إحنا حذرنا وقلنا 48 ساعة، قسماً بمن رفع السماء بلا عمد، ما حينجيكم منا إلا ربنا”.

بعد الخول بكري، خول مصري آخر يهدد الكويت "مش هينجيهم منا الا ربنا". شعب ارهابي بلطجي pic.twitter.com/XDOVUayvqz — مكافحة البروباغاندا (@AntiPropagKW) May 30, 2020

وهدد مواطن مصري آخر، بتكرار أحداث خيطان التي حدثت عام 1999، وأسفرت عن إصابة مئة واعتقال ألف، في مشاجرة بين مصري وبنجالي أشعلت أعمال عنف واسعة في الكويت آنذاك.

مصري مقيم في بلادنا ، ويهدد بتكرار أحداث خيطان !



يهدد بلادنا لأن أعداد المصاروة في بلادنا مليون نسمة بحسب كلامه !



هذا الذي كنا نحذر منه بالسابق مراراً وتكراراً بضرورة ترحيل المصاروة من بلادنا



والأمر الآخر يا شحات :

المسؤول عن توظيفك وصرف راتب لك هي حكومتك المصرية وليس بلادنا pic.twitter.com/J4iNFg6H79 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 30, 2020

وسخر الكويتيين من تهديد المصريين الذي شبهوا تصرفهم بـ”البلطجية”، معتبرين أن الاضطهاد الذي يعيشونه تحت حكم السيسي، يسقطونه على الآخرين.

مساكين يكسرون الخاطر ، مرضى نفسين ، الاضطهاد اللي عايشين فيه ، يحاولون يسقطونه على الاخر . — Remdesivir (@Talal_Alkaled) May 30, 2020

ورنى مرجلتك يبو 💨💨💨وشوف شراح يسير فيك — بوخالد (@DE0hsVZCxczHZnJ) May 30, 2020

ذكرني بفتحي بالبرنس 🤣🤣🤣🤣🤣 — Nawal Almulla (@nawalalmulla69) May 30, 2020

وكان عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري قد دعا الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ”الحملات المسمومة” ضد مصر، والتي كان آخرها فيديو ريم الشمري.

#ريم_الشمري تتهجم على المصريين

بأبشع الألفاظ وبعنصرية استعلائية مقيتة ومقرفة

"أنتم تخدمونا وتذلفون،حنا مانبي الجالية المصرية"

لوين بعد نوصل يا جماعة!! pic.twitter.com/8nDPVqxuK3 — FATIMA DAOUD (@fatimadaoud) May 29, 2020

وفي سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” عبر حسابه على “تويتر”، قال بكري: “ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته”.

ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وأضاف: “البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة والخارجية المصرية صامتة، نحن شعب أصيل، عروبي، قدم الكثير، ضحى بلا حدود دفاعا عن الأمن القومي العربي، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا، لكن التطاول والمهانة تتزايد”.

ورأى بكري أن ما يحدث على أرض الكويت من “إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لا يحدث في أي بلد عربي أو خليجي آخر، وقال: “لماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهية بين الأشقاء، مصر ليست فقيره يا هؤلاء، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها، مصر لا تضن، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي”.

واعتبر بكري أن “هذه الحملة ضد مصر ليست بريئة، هذه حملها خلفها أصابع متآمرة، تسعي لإثارة الفتنة بين الشعبين”.

شعب أصيل ، عروبي ، قدم الكثير ، ضحي بلاحدود دفاعا عن الامن القومي العربي ، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا ، لكن التطاول والمهانة تتزايد ، مايحدث علي أرض الكويت من إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لايحدث في أي بلد عربي أو خليجي — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وقال: “يطالبون بطرد العمالة المصرية ويهددون بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوة، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومة وراحوا يتحدثون باسمها، فلماذا تسكت الحكومة وأين مجلس النواب وأين شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة؟”.

آخر ، فلماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهيه بين الأشقاء ، مصر ليست فقيره ياهؤلاء ، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها ، مصر لاتضن ، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الأمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وأضاف: “ماذا لو فعلها المصريون؟ هل كنتم ستصمتون؟ نحن نحترم الشقيق ولكن حذار من غضبة المصريين. أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين”.