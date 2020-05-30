“لولانا لكنتي الآن تمسحين البلاط في العراق”.. “شاهد” كيف رد المصريون على “تطاول” ريم الشمري على الفراعنة

أثارت فتاة مصرية جدلاً واسعاً بطريقة ردها على نجمة سناب شات الكويتية ريم الشمري التي هاجمت المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخدامين في بلادها.

ووجهت الفتاة المصرية رسالتها إلى ريم الشمري بفيديو عبر “تيك توك” رصدته “وطن” قالت فيه: “مالك ياحبيبتي؟ الشعب المصري حارقك في ايه؟ عندك مشكلة مع شخص معين اطلعي اتكلمي عنه، بتجمعي الشعب المصري ليه”.

وتابعت هجومها اللاذع قائلة: “الشعب المصري اللي لولا وقفته معاكي في الأزمة لكنتي الآن تمسحي البلاط في العراق، ليس كل من هب ودب يطلع يتكلم كلمتين عن الشعب المصري”.

واستطردت: “لو انتي شايفة أنه الكويت تاج راس مصر، فمصر أم الدنيا تاج راس أي حد يغلط فيها”.

الجاموسه هذي منو داس على عصعصها #الكويت_تتصدى_لكورونا والمعيز pic.twitter.com/JGsk3IX78K — ليش (@KiikYour) May 29, 2020

وطالبت الفتاة سفارة مصر في الكويت بإرسال رعاياها إلى مصر، وقالت: “بعض الناس الزبالة ليس ورائهم شيء سوى مهاجمة مصر والشعب المصري، لولا أنكم تستفيدون منا كشعب، لن تدخلونا دولتكم لنعمرها ونعالج وندرس”.

وختمت: “فعلا اتقي شر من أحسنت إليه، مصر وشعب مصر فوق راس أي حد يغلط فيها”.

وكانت الكويتية ريم الشمري، قد أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجمت المصريين، وقالت بفيديو رصدته “وطن”: “طبعا الجميع شاهد الفيديو الذي نشرته للمصري الحقير الذي يعتقد نفسه مثل المواطن الكويتي، الكويت للكويتيين”.

وتابعت الشمري هجومها اللاذع: “الكويت ليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نُحضركم براتب لخدمتنا، لماذا لا تفهمون”.

السنابيه ريم الشمري تتهجم على المصرين:



"أنتم تخدمونا وتذلفون،حنا مانبيكم"! pic.twitter.com/zHmU1cBNiB — We Heard Rumors (@whrumor) May 28, 2020

واستطردت: “أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك، لكنني لا ألقي اللوم عليه، ألقي اللوم على حكومتي ونوابي والمجالس، الذين عيشوهم جو أنهم شركاء لنا في الوطن”.

ودعت ريم الشمري إلى طرد الجالية المصرية قائلة: “لا نريد جالية مصرية، 90% منهم وسخين، يعتقدون أنهم شركاء لنا في الكويت، تخسون”.

يُذكر أن أزمة الجالية المصرية في الكويت بدأت مع بداية فيروس “كورونا”،ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي.