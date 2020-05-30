“فيديو” ينذر بـ”طامة كبرى” في السعودية بعد فك الحظر وما حدث صادم بكل المقاييس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، يوثق حالة ازدحام كبير أمام إحدى “المستوصفات الطبية”، بصورة تتنافى بشكل كامل، مع إجراءات الوقاية المتعبة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” ازدحام عدد كبير من المواطنين والوافدين بشكل كبير أمام المبنى، واحتكاكهم ببعضهم البعض من مسافات قريبة جداً، بما ينذر بأنه لو كان هناك مصاب واحد ضمن المتواجدين، فسوف سيتسبب على الأغلب بنقل العدوى لهم جميعاً، مما اعتبره البعض حالة من اللامبالاة الكبيرة، التي ستتسبب “بكارثة” فيما بعد.

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين استنكروا بشدة ما يقوم به المواطنون السعوديون من استهتار كبير “سيدفعون ثمنه”.

فيما تساءل آخرون عن دور الجهات الأمنية والسلطات السعودية من تنظيم ومراقبة الأداء الشعبي لتعليمات الوقاية المتبعة من الفيروس المستجد “كوفيد19”.

وتشهد المملكة العربية السعودية حالة من الإغلاق وحظر التجول وإلغاء كافة التجمعات البشرية، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات السعودية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأصاب الفيروس حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية 83 ألفاً و384 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، 480 حالة وفاة، من إجمالي أعداد الإصابات.