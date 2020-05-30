“إنت تبي تغلطني عشان أضربك”.. “شاهد” فيديو يكشف حجم الكارثة في مستشفى كويتي ويثير جدلاً واسعاً

وثق مواطن كويتي فيديو يُنذر بكارثة حقيقية في الكويت، رصد خلاله ما يحدث داخل المستشفيات الحكومية من تكدس المُخالطين لمُصابين بفيروس “كورونا” ينتظرون دورهم لأخد مسحة منهم للفحص.
وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” مُسنة تنتظر من الطبيب أن يقوم بأخذ مسحة لسحب عينه وفحصها، بينما يرفض الطبيب استقبالها، ويُغادر الغرفة، ويقوم نجلها بالتصوير قائلاً: “أمي تعبانة، وأقول له خذ مسحة وإنت ماتبي تاخذ مسحة”.
وأضاف مُهاجماً الطبيب الذي يرتدي البدلة الوقائية: “إنت تبي تغلطني عشان أضربك وبعدين أتنازل، إمي تعبانة مخالطة مريض كورونا، هذا الدكتور مايبي ياخذلي مسحة”.
وكشف المواطن اسم المستشفى قائلاً: “الدكتور خلى الغرفة وطلع، في مستشفى الصباح بالشويخ قسم الباطنية”.
وفي لقطة أخرى رصدها نفس المواطن تُظهر أعداداً كبيرة من المراجعين يقفون متلاصقين بانتظار أخذ عينات لفحص فيروس “كورونا”، وعلق قائلاً: “طبعاً الدكتور تركنا، وترك المراجعين كلهم واقفين هنا، ويرفض نهائياً أن يأخذ مسحة، مطنش العالم وتارك المكتب”.
وأثار الفيديو غضب الكويتيين الذين وجهوا رسالة تحذيرية إلى وزارة الصحة بالدولة تُطالبهم بتصحيح الأمور، قبل حدوث الكارثة وازدياد عدد المُصابين بفيروس “كورونا”، وألقى بعضهم اللوم على وجود عدد كبير من الوافدين في الدولة، ما أثر على الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن.
يُذكر أن الكويت سجلت أمس الجمعة أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منذ ظهور الوباء في شهر فبراير الماضي.
فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1072 إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ترفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 25184 حالة، إضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بالفيروس، لترتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 194 حالة.