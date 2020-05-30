هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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هل انضمت هيفاء وهبي إلى الماسونية.. “شاهد” فضيحة جديدة وهذا ما فعلته مع النجم السعودي ريان جيلر

كتب خاص "وطن"
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فاجأت الفنانة اللبنانية ، الجمهور بتصرفها غير المتوقع مع نجم السوشيال ميديا السعودي ، خاصة بعد إعلانها دعمها له.

وقامت هيفاء بحظر ريان جيلر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رجح المُتابعون أن السبب يعود إلى لقاء إعلامي اتهم ريان خلاله هيفاء بانضمامها إلى تنظيم””.

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#هيفاء_وهبي بعد دعمها الشديد الى #ريان_جيلر تضع له بلوك ورواد مواقع التواصل يفسرون ان اللقاء التلفزيوني الذي ظهر فيه ريان هو السبب • • • " @k9nfll⬅الزيت الافغاني الاصلي لحل جميع مشاكل الشعر مضمون100% ‎↩ لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات وايقاف التساقط.. ‎وللامانه طبيعي وفعال100% وتضهر نتائج ايجابيه في خلال الاسبوعين الاولئ بأذن الله. ‎◀️ توصيل عبر مندوبين لجميع دول الخليج فوري وبنفس اليوم والدفع عند الاستلام. ‎↩اطلب الزيت من متجر ام سلمان المتجر المضمون للزيت الافغاني الاصلي100% ‎🚴‍♂️ للطلب واتس من داخل السعوديه 0549928250 ومن خارج السعوديه00966549928250 ‎ او. استقرام k9nfll. استقرام k9nfll. استقرام k9nfll. استقرام k9nfll ‎👈الحساب الثاني انستقرامk9nfll2 @k9nfll2 @k9nfll2 @k9nfll2

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وقال جيلر في اللقاء: “هاتفتني فنانة لبنانية معروفة، لتساعدني على الانضمام إلى شركة إنتاج عالمية شهيرة”.

وأضاف جيلر: “تفاجأت بأرقام أجنبية يخبرونني أنهم من الماسونية”، ثم أخرج هاتفه ليقرأ نص الرسالة التي وصلته، والتي جاء فيها: “مرحبا أخي، أنا هيربرت، عضو في الجماعة الماسونية، هل تود الانضمام إلى الماسونية؟ وتصبح غني ومشهور في الحياة؟ المال ليس مشكلة بالنسبة لنا، انضم إلينا اليوم وانسى مشاكلك المادية”.

وأثار جيلر الجدل حين قال: “الفلوس عندهم بلا حدود، بس أخاف أنقتل بعد هذا اللقاء”.

وتساءل المغردون حول حقيقة ماقاله جيلر، فكتب أحدهم: “ما دخل الماسونيه بهيفا بالبلوك؟”، وعلق آخر: “وايد من الفنانين العالمين ماسونين،،، لكن ما توقعت من الفنانين العرب”.

وكانت شرارة الخلاف بين هيفاء وهبي وريان جيلر، قد اشتعلت حين تحدث الأخير عن تهافت البعض حول عروض تبنيه وإدخاله في عائلتهم، وذلك بعد حديث الممثلة المصرية ياسمين صبري، بشأن تبنيه بعدما تدخل في تعليق له على صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وشارك ريان جيلر رسالة أطلقها أحد المغردين عبر موقع “تويتر” قال فيها: “ريان جيلر ذا وش مسوي بحياته عشان كل الفنانين والفنانات خاقين عليه”، ليرد قائلًا: “مسوي سحر يمكن عند خاطفة الدمام .. ههه المحبة من الله يا بابا كلن يحبني حسب عقله ومو بالغصب والحمد لله على هالنعمة”.

وانتشرت محادثة جرت بين ياسمين صبري ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، حيث كتب في تعليق له على صورة نشرتها ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة وعلقت فيها قائلة: “سيد الرجال”، ليرد ريان جيلر في تعليق قائلًا: “سيد الرجال وسيد البنات وأنا مين؟” فلاحقته ياسمين صبري بتعليق قالت فيه: “انت سيد الأولاد، ابني، بعد إذنك حتبناك”.

وتدخل زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بتعليق ممازحًا ياسمين صبري قائلًا: “أخذت إذني يا ياسمين؟ ريان شاب لطيف ومثقف مرحبا بك في العائلة”، وأعاد الحديث عن تبني ياسمين وأبو هشيمة للسعودي ريان جيلر، للأذهان تعليق قديم كتبته هيفاء وهبي عن ريان جيلر وهي تشيد بموهبته.

وجاء في تعليق هيفاء وهبي قولها: “شو مهضوم وكيون هالصبي، ريان كتير لبق بالكلام وصوته حلو بتنبأ إلو بمستقبل كبير جدًا بس معقول بيكون ابن للإعلامية السعودية بيشبه كتير مع أختها وبدي أرفع قضية على كل حدا بيسبه”.

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