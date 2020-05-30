ضاحي خلفان يشعل حرباً بين السعوديين والإماراتيين.. هذا ما جرى على تويتر

أشعلت تغريدات قديمة لنائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، موجة “ردح” بين مغردين سعوديين وإماراتيين اختلفوا حول التغريدة الذي تطاول فيها حارس بارات دبي على المملكة، الامر الذي دفع السعوديين لتذكير الإمارات بالجزر الاماراتية المحتلة من قبل إيران.

وبدأت حملة التراشق بين المغردين حين قام ناشط بالاستعانة بتغريدة قديمة لضاحي خلفان تميم، انتقد فيها تخلي السعودية عن القيم الإسلامية لجذب السُياح، وعلق عليها قائلاً: “حقيقة يجب إدراكها: “عندما قامت هيئة الترفيه بفعاليات ضخمة داخل المملكة -وانا اتكلم بعيدا عن بعض الأخطاء التي حصلت ومعروف بان كل عمل جديد يحصل فيه خطأ- تأثرت دول بالمنطقة كانت تعتمد على سياحة السعودي، وحاول هؤلاء بالايعاز لمن يلزم ضرب هذه الصناعة القادمة بقوة للمملكة والتي تخسرهم”.

#حقيقة_يجب_ادراكها

عندما قامت هيئة الترفيه بفعاليات ضخمة داخل المملكة

وانا اتكلم بعيدا عن بعض الأخطاء التي حصلت ومعروف بان كل عمل جديد يحصل فيه خطأ



تأثرت دول بالمنطقة كانت تعتمد على سياحة السعودي

وحاول هؤلاء بالايعاز لمن يلزم ضرب هذه الصناعة القادمة بقوة للمملكة والتي تخسرهم — طيار ركن (@MBS_MBSKSA) May 28, 2020

ورد عليه مُغرد آخر باسم “سعودي حر” فكتب: “مثال للحقيقةِ التي يجب إدراكها: ما حدث بالأمس ليس ببعيد عندما بدء موسم الرياض استشرف علينا من لم يستطع منع الخمور والدعارة (في إشارة للإمارات)، مستغلين الدين والقيم التي لايعرفوها، خوفاً على سياحتهم الواهنة”.

وأرفق تدوينته بصور لتغريدات سابقة لضاحي خلفان يعتبر فيها أن “التفريط في القيم والعادات والضوابط الإسلامية، كارثة”.

مثال للحقيقةِ التي يجب ادراكها ماحدث بالامس ليس ببعيد عندما بدء موسم الرياض استشرف علينا من لم يستطع منع الخمور والدعاره مستغلن الدين والقيم التي لايعرفها خوفاً على سياحتهم الوهنه pic.twitter.com/wGmwQUfucm — سعودي حر (@FreeSaudi_) May 28, 2020

وكتب مُغرد إماراتي يُدعى أحمد بن محمد، رداً على انتقاد بلاده: “على فكره لندن وباريس وميلان وحنيف وميونخ الخ.. قريبون من بعض ولا يتأثرون في مجال السياحة.. لكن انت تريد القول إنكم بلد محسود! اتمنى نجاح السياحة عندكم. لكن شوفلك غير فعاليات الغناء لأنها لا تعتبر فعاليات سياحية، وشكرا”.

فعاد الناشط “سعودي حر” ليرد: “كثير من الدول تنتظر السياح السعوديين”.

كثير من الدول تنتظر السياح السعوديين



خلوهم يخيسون 😂👍 — طيار ركن (@MBS_MBSKSA) May 28, 2020

ورد عليه الإماراتي أحمد: “بما انك تلمح.. اولا السعودي عندما يدخل الامارات لا نعتبره سائحا بل راعي الدار، اما عن السياح فعدنا أكثر من ٢٠٠ جنسية وكل السياح منهم فائدة، ولا تتوقف على جنسية واحدة”.

بما انك تلمح وكذا… اولا السعودي لما يدخل الامارات مانعتبره سايح بل راعي الدار.. اذا جانا حياه الله واذا مابغى راسه سالم.. اما عن السياح عدنا فوق ال٢٠٠ جنسية وكل السياح منهم فايدة ماوقفت على جنسية وحدة 🙃… https://t.co/g0ceihmYjf — ﮼أحمد،بن،محمد (@xAMKx) May 28, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى:”والله لولا احترامي للسعوديين الشرفاء لرديت عليك رد يخليك تتمنى انك ترجع تدخل في مؤخرة زعيم الذباب حقك، سعود القحطاني”.

والله لولا احترامي للسعوديين الشرفاء لرديت عليك رد اخليك تتمنى انك ترجع تدخل في مؤخرة زعيم الذباب حقك سعود القحطاني.. https://t.co/nYN3m4K0LX — ﮼أحمد،بن،محمد (@xAMKx) May 28, 2020

ودخل على الخط ناشط سعودي يُدعى سعود الشمراني، وكتب: “سعود القحطاني هو سعودي ولا تسوى شسع نعاله. هذا واحد من السعوديه العظمى واحد ابنائها. واحترامك خله للي ماخذ الجزر الثلاث ويهددهم بين الحين والآخر (في إشارة لإيران) أما السعوديين وسعود ما تصل مواصيلهم. وثانيا استروا عوراتكم وعقلوا ربعكم، بعدين تعال تكلم واسترجل وتكلم عن سعود”.

سعود القحطاني سعودي سعودي ولاتسوى شسع نعاله

هذا واحد من السعوديه العظمى واحد ابنائها

واحترامك خله للي مأخذ الجزر الثلاث ويهددكم بين الحين والآخر

اما السعوديين وسعود ماتأصل مواصيلهم يالخمه

اطربني بصياحك

وثانيا استروا عوراتكم وعقلوا ربعكم بعدين تعال تكلم واسترجل وتكلم عن سعود pic.twitter.com/ot5DpJRxb9 — 🇸🇦سعد الشمراني🇸🇦 فدوه ل✌MBS✌ (@Sdalshmrany8081) May 29, 2020

كما رد حساب “سعودي حر” بالقول: “دع احترام السعوديين وسعود القحطاني، واهتم بطنب واختها وأبو موسى (الجزر المحتلة من إيران). سوّد الله وجهكم ما تستحون من الكذب والضعافه. خلوكم قد فعلكم”

خوش احترام لسعوديين وسعود القحطاني وشو من طنب واختها ولا من ابو موسى #سود_الله_وجيهكم ماتستحون من الكذب والضعافه خلوكم قد فعلكم https://t.co/FjldmadsSp — سعودي حر (@FreeSaudi_) May 28, 2020

فعاد الإماراتي أحمد بن محمد على الانتقادات بقوله: “عندما تغلط بحق رموزنا نعرف كيف نرد بالمثل. تريد الآن أن تستدرجني وانزل لمستواك في النقاش. طيب دعك من طنب وموسى، واذهب ورد اعتبارك من بقيق وخريص (منشآت أرامكو التي هاجمتها إيران) هل يعجبك هذا المستوى أم لا؟”.

تغلط على رموز عدنا نعرف نرد بالمثل،، الحين تريد تستدرجني وانزل لمستواك فالنقاش طيب ،، خلك من طنب وموسى وروح رد اعتبارك من بقيق وخريص كذا يعجبك هالمستوى ولا !! .. شد حيلك وسب اكثر هالايام الراتب مايكفي الحاجه عزيزي 🙃 https://t.co/JFrTRuI9SB — ﮼أحمد،بن،محمد (@xAMKx) May 28, 2020

وكان ضاحي خلفان تميم قد تعرّض قبل أيام لموجة انتقادات بعدما دعا من سماهم “أبناء عمر المختار” لمواجهة القوات التركية في ليبيا، حيث أكد عدد من النشطاء أن هذه القوات موجودة بشكل شرعي بطلب من حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ودعوا خلفان -بالمقابل- لحض بلاده على تحرير الجزر المحتلة من قبل إيران، والكف عن التدخل في الشؤون الليبية.