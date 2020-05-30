ما حدث غير متوقع وتحذير رسمي وخطة طوارئ.. “شاهد” ما فعله المنخفض المداري بسلطنة عمان كارثي وهذا موعد نهايته

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما فعله المنخفض المداري الذي يضرب السلطنة خلال هذه الأيام.

هذا ويتوقع بحسب الأرصاد العمانية أن يتحرك المنخفض المداري المتواجد قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، نحو اليمن وبالاتجاه الجنوب الغربي.

نحن بخير بفضل الله وفضل هؤلاء الرجال وأمثالهم من أبناء وبنات #عمان الأوفياء.. كلمة شكر لن توفيهم حقهم

#الحاله_المداريه pic.twitter.com/CCJj1Ea1d9 — muna almanthri (@muna_manthri) May 30, 2020

ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق ما قام به المنخفض المداري من أمطار غزيرة تسبب بعواصف رعدية وبردية وسيول في بعض المحافظات العمانية، مغردين ذلك عبر عدة وسوم منه (#الحاله_المداريه #منخفض_محافظة_ظفار #منخفض_صلاله).

للأسف أن الأرصاد الجوية اخفقت في تقدير هذه الحالة وعدم تحذير الناس مبكرا وايضا في خطورتها أربعة أيام ونحن تحت زغات المطر الغزيرة والسيول فاجأت الناس بسبب عدم التحذير المبكر واليوم فقدنا شباب بسبب هذه الحالة #منخفض_محافظة_ظفار #الحالة_المدارية#ظفار #عُمان — عماد محسن الشنفري (@AlshanfariAmad) May 30, 2020

#الحاله_المداريه

من تأثيرات الحالة المدارية

الغير مباشرة

على شمال الباطنه

المكان / ولاية لوى

وصول وادي الزهيمي

إلى قرية فزح

2020/5/30م pic.twitter.com/MNR19HyPqf — الريسي (@matab273) May 30, 2020

فيما عبر آخرون عن غضبهم واستيائهم من عدم الإبلاغ المبكر بالوضع الجوي ما عرض مواطنين للخطر، وقال أحد المغردين:”للأسف أن الأرصاد الجوية اخفقت في تقدير هذه الحالة وعدم تحذير الناس مبكرا وايضا في خطورتها”

للأسف أن الأرصاد الجوية اخفقت في تقدير هذه الحالة وعدم تحذير الناس مبكرا وايضا في خطورتها أربعة أيام ونحن تحت زغات المطر الغزيرة والسيول فاجأت الناس بسبب عدم التحذير المبكر واليوم فقدنا شباب بسبب هذه الحالة #منخفض_محافظة_ظفار #الحالة_المدارية#ظفار #عُمان — عماد محسن الشنفري (@AlshanfariAmad) May 30, 2020

وتابع موضحا:”أربعة أيام ونحن تحت زغات المطر الغزيرة والسيول فاجأت الناس بسبب عدم التحذير المبكر واليوم فقدنا شباب بسبب هذه الحالة”

وتلقى السلطان هيثم بن طارق، برقية تعـزية ومواســاة من أمير الكويت بضحـايا #المنخفض_المداري الذي وقع على محافظة #ظفار.

وتقدر سرعة حركة المنخفض 3 كم/ساعة، ويقع بعمق 20 كم شمال صلالة، فيما يتوقع أن ان يتطور لدرجة المنخفض المداري العميق خلال الساعات القليلة القادمة، وأن يتابع حركته وبشكل بطيئ نحو الجنوب الغربي بمحاذاة سواحل اليمن وجنوب عمان.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (3) الذي أوضح بأن خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرار تمرکز المنخفض المداري على محافظة ظفار وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17 إلى 25 عقدة ( 30- 45 كم / ساعة) مع احتمال تحرکه باتجاه الغرب خلال الساعات القادمة.

كما عودونا دائما فهم على الموعد إذا ما شتد خطب، جهود جبارة ومشكورة من قبل #قوات_السلطان_المسلحة في محافظة ظفار الحبيبة في ظل #الحاله_المدارية التي تشهدها المحافظة، حفظهم الله وأعانهم في خدمة المواطنين والوطن العزيز🇴🇲❤️ pic.twitter.com/udAhXaPcKg — سعيد عامر @ (@SAE20E) May 30, 2020

وأشارت الهيئة إلى استمرار غزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها على محافظة ظفار والتي قد تتراوح بين 100 إلى 200 ملليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة مصحوبة بهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة أحيانا.

ويصاحب ذلك ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة والساحلية مع استمرار جریان الأودية وانخفاض الرؤية الأفقية، واحتمال تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة تتراوح بين 10 إلى 30 ملليمتر على الأجزاء الجنوبية من محافظة الوسطى.

بالإضافة إلى ارتفاع موج البحر حيث يكون هائج الموج على سواحل محافظة ظفار ويصل أقصى ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار بينما يصل أقصى ارتفاع للموج على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية 3 أمتار.

خطة طوارئ

هذا وأكّد المهندس ياسر الشنفري مدير التشغيل والصيانة بشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بأنه تم تفعيل خطة الطوارئ الخاصة للتعامل مع مثل هذه الأنواء المناخية.

بإذن الله ستكون ظفار أجمل ما بعد #منخفض_صلاله وسيخلف #الحاله_المداريه أجواء جميلة ومناظر خلابة .. حفظ الله أهلنا في #صلالة و #ثمريت و #مرباط و كل الولايات في #محافظة_ظفار الغالية.. pic.twitter.com/1DJN0hNHhH — muna almanthri (@muna_manthri) May 30, 2020

وأوضح بحسب ما نقلت عنه صحيفة “أثير” المحلية بأن نظام الصرف الصحي لمدينة صلالة يعمل حاليًا بطاقته القصوى، وهو قادر على استقبال التدفقات الكبيرة للمياه نتيجة نزول الأودية والسيول من الجبال والسهول.

#الحاله_المداريه الأزمات بكافة عوارضها مثل ماهي محنه قد تكون منحه للوقوف على نقاط الضعف الواجب تلافيها مستقبلا .

مع الاشاده الكبيره لكافة الجهود المبذولة من الجهات الحكوميه والعسكرية لتقليل وطأ العارض المناخي على محافظة ظفار

حفظ الله أهلنا هناك من كل شر ومكروه pic.twitter.com/8r1ApMjohP — الحارثي -عمان مجد يتجدد (@alharthy_001) May 30, 2020

وأشار إلى أن التدفقات التي تعامل معها النظام خلال ٤٨ ساعة الماضية تجاوزت حوالي ٥٠٠ ألف متر مكعب، إذ تم تشغيل خط الطوارئ لتصريف المياه للبحر والاستعانة بمضخات الطوارئ في محطات الضخ الرئيسية للمساعدة في التعامل مع مثل هذه التدفقات الكبيرة.

ملحمة وطنية بين الوطن والمواطن في محافظة #ظفار بتكاتف جميع القطاعات الحكومية وشرطة عمان السلطانية تواصل جهودها في عمليات الإنقاذ والنصح والارشاد وتقدم المساعدة للجميع لتخطي #الحاله_المداريه بأقل الأضرار أن شاء الله.



حفظ الله أهلنا في محافظة ظفار 🤲 pic.twitter.com/DUXAojxwoh — هشام الخروصي (@56hisakr) May 30, 2020

وأكد بأن النظام لا يزال يعمل دون انقطاع ، مشددًا على كل مستخدمي الخدمة بعدم فتح أغطية غرف التفتيش والتصريف وذلك لخطورتها عليهم وعلى النظام الصحي.

البحث عن مفقودين

هذا وتواصل إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني البحث عن المواطنين الاثنين المفقودين في وادي أرزات بولاية صلالة، ومواطن آخر مفقود في وادي ذهبون بولاية ثمريت، ولم يتم العثور عليهم لغاية الآن، بينما تم العثور على مقيمين اثنين من إحدى جنسيات الدول الآسيوية كانا عالقين في وادي ذهبون.

برأيك من يستحق الاعلى راتب العسكري اللي يعمل في وسط المخاطر💔💔



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أم اللي جالسين فالبيت ويستلموا فوق الألف ريال

وشرده🚶🚶🚶🤸#الحاله_المداريه pic.twitter.com/UJEYDiDnsv — Mazin Al-badi🇴🇲 (@sohar943) May 30, 2020

ويأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنين والمقيمين، للمساهمة في التخفيف من جراء الآثار الناتجة عن الحالة المدارية التي تتعرض لها محافظة ظفار.

هذا وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بسلطنة عمان بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.