خبير عسكري أردني: حفتر يُهزم والصراخ في الإمارات .. والخسارة كبيرة لها وللسعودية والأردن ومصر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني فايز الدويري إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مهزوم في طرابلس، والصراخ على هزيمته في الإمارات بسبب دعمها الكبير له.

وأوضح الخبير الأردنيّ أن كل ما دفعته الإمارات لدعم “حفتر” وتزويد مليشياته بمنظومات الصواريخ الروسية وغير ذلك من العتاد العسكري، فُقِدَ خلال أسابيع.

واعتبر “الدويري” أنّ العملية العسكرية ليست تحرير قاعدة الوطية، بل الهجوم على الساحل الليبي الذي يقع الى الغرب من طرابلس وحتى حدود تونس .

وقال إنّ هناك خسائر كبيرة جداً على المستوى العسكري والإستراتيجي والسياسي للإمارات والسعودية ومصر والأردن.

شاهد | الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني فايز الدويري: حفتر مهزوم في طرابلس والصراخ على هزيمته في الإمارات بسبب دعمها الكبير له #العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/Q9RG1XuDcU — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 30, 2020

ومع تمكن الجيش الليبي من السيطرة على أهم المعسكرات الاستراتيجية وانتزاعها من أيدي مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، باتت قضية إنقاذ طرابلس بالكامل من الهجمات الصاروخية للميليشيا مسألة وقت، وذلك من خلال استعادته السيطرة على المطار القديم في العاصمة.

وفي الفترة ما بين 22-24 مايو/ أيار الجاري، تمكن أفراد الجيش الليبي، وبعملية خاطفة، من استعادة السيطرة على معسكرات اليرموك وحمزة وتكبالي العسكرية، التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا التابعة لخليفة حفتر، قائد القوات المسلحة غير الشرعية في شرق البلاد.

وتبرز الأهمية الإستراتيجية لهذه المعسكرات في أنها كانت تشكل منطلقًا لمليشيا حفتر في قصف العاصمة طرابلس، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني الماضي. حيث أصيب وقتل المئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء تلك الهجمات.