بعد وفاة الفنان حسن حسني .. “وفاة رجاء الجداوي بفيروس كورونا” تُشعل المواقع!

نفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، صحة شائعة انتشرت خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا الذي أصيبت به بعد مدة قليلة من ذهابها لعزاء رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

وتأتي هذه الشائعة بعد وفاة الفنان المصري حسن حسني، ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال “زكي” في تصريحاتٍ صحفية، إن الفنانة رجاء الجداوي موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي، مشددا على أنه على تواصل دائم معها للاطمئنان عليها.

وأضاف: “أريد طمأنة الجميع على فنانتنا القديرة، هي بخير ولازالت تتلقى العلاج وعموما حالتها تتحسن ولا داع للقلق عليها”.

وتابع: “أما أصحاب النفوس المريضة مروجو الشائعات، فكفى هذه الأنباء التي من شأنها تصدير الحزن والخوف والهلع للشعب المصري والعالم العربي بصفة عامة”.

وواصل: “نحن في أزمة عالمية، لن تمر على خير إلا بالتكاتف وأن نتمنى الخير لبعضنا بعضا، لا تعطون الفرصة لأحد يقول إننا نستحق ما يحدث لنا بسبب كم الشر والكره في نفوس البعض”.

وتتلقى “الجداوي” الرعاية الطبية في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وأثار تسريب صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي البالغة من العمر 82 عامًا من داخل الحجر الصحي الذي تتواجد فيه بعد إصابتها بفيروس كورونا غضبها الشديد.

وظهرت رجاء الجداوي مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق، فيما كانت تضع مصحفاً أمامها ويقف إلى جانبها أحد الأشخاص .

ولفتت مصادر مقربة من الفنانة إلى أن “الجداوي” لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة على التقاط أية صورة لها.

وبعدها وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها “أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده”.

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وقالت الجداوي أيضًا إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة.

وعلقت: “أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة”.

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: “ياريت محدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير”.

ونقلت وسائل إعلام عن “أميرة”، ابنة الفنانة رجاء قولها إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا بعد مشاركتها في تقديم واجب العزاء، في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.