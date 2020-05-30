الكويت تشتري 84 من أحدث جيل من صواريخ باتريوت
الكويت تشتري 84 من أحدث جيل من صواريخ باتريوت
الهدهد

الكويت تُفاجئ دول خليجية وتُبرم صفقة لأحدث جيل من صواريخ “باتريوت” .. هذا هدفُها

كتب وطن
0

في بلغت قيمتها 1.42 مليار دولار، اشترت دولة 84 من أحدث جيل من ”، ستحسن قدرتها على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن عملية البيع هذه “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ 84 والأجزاء المصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع الأميركية “لوكهيد مارتن”، 800 مليون دولار.كما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية

أما عقد الصيانة والتدريب والمساعدة التقنية التي ستقدمها “لوكهيد مارتن” ومقاول الدفاع “رايثيون” فتبلغ قيمته 425 مليون دولار، ويُضاف إليه عقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار لإصلاح معدات قديمة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حرب جوية تلوح في الأفق.. هذا ما قرره بوتين فرد عليه أردوغان بإرسال “6”…

تقارير

نُقلت مباشرة إلى مصر.. الإمارات تلجأ إلى إسرائيل لتقوية دفاعات خليفة حفتر الجوية وهذه…

الهدهد

الحوثي يقصف أهدافا “حساسة” بالرياض ويكشف التفاصيل التي تكتم عليها النظام…

الهدهد

فتح على نفسه أبواب جهنم.. “شاهد” الجيش التركي يصطاد طائرات الأسد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.