الكويت تُفاجئ دول خليجية وتُبرم صفقة لأحدث جيل من صواريخ “باتريوت” .. هذا هدفُها

في صفقة بلغت قيمتها 1.42 مليار دولار، اشترت دولة الكويت 84 من أحدث جيل من صواريخ “باتريوت”، ستحسن قدرتها على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن عملية البيع هذه “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ 84 والأجزاء المصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع الأميركية “لوكهيد مارتن”، 800 مليون دولار.كما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية

أما عقد الصيانة والتدريب والمساعدة التقنية التي ستقدمها “لوكهيد مارتن” ومقاول الدفاع “رايثيون” فتبلغ قيمته 425 مليون دولار، ويُضاف إليه عقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار لإصلاح معدات قديمة.