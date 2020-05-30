السعودية تنهار وابن سلمان في واد آخر “يلعب”.. أنفق مبلغ خيالي على لعبة إلكترونية وتفاصيل صادمة

في فضيحة جديدة للأمير المتهور محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، كشف تقرير لموقع متخصص في ألعاب الإنترنت أنه أنفق 70 ألف دولارا على لعبة إلكترونية شهيرة، في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من كارثة اقتصادية غير مسبوقة جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف الحج والعمرة فضلا عن انهيار أسعار النفط والذي يعد مصدر الدخل الأول في المملكة.

وفي التفاصيل وبحسب ما نقله موقع “دوت سبورتس” فإن محمد بن سلمان صرف نحو 70 ألف دولار خلال 3 سنوات، في لعبة تشاركية على الإنترنت، بينها 6 آلاف دولار هذا العام.

وأنفق ابن سلمان أكثر 6 آلاف دولار من هذا المبلغ في عام 2020 في لعبة دوتا 2 (DOTA 2) التشاركية على الإنترنت، و42.100 دولار في 2018، بحسب الموقع.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرف خلال ٣ سنوات ٧٠ الف دولار على لعبة Battle Pass التشاركية على الانترنت. يعرف عنه شغفه بالالعاب الالكترونية وخاض ١٠ الاف شوط منذ ٢٠١١ فاز في ٥١٪ منها – موقع دوت المتخصص بالعاب الانترنت eSport pic.twitter.com/kV62pxe0tr — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) May 30, 2020

من جانبه كتب الصحفي الرياضي والمحلل (كايل مايكل) أن ” الملوك ينفقون بشكل ملكي على Battle Pass الجديد”، وقال” عندما يتحدث الناس عن مصطلح الحيتان في الألعاب ، فإنهم عادة ما يشيرون إلى اللاعبين الذين ينفقون مبلغا مجنونا من المال في لعبة واحدة”.

وأضاف” في حالة Dota 2 ، أحد أكبر المنفقين هو محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، الذي أنفق بالفعل أكثر من 6000 دولار على بطاقة Battle 2020 الدولية.

واشار مايكل إلى أن هذا المستوى من الإنفاق ووقت لعبه المستمر في اللعبة ، قام بالفعل بتسوية حسابه،باسم “Purrrrrfect Devil Angel Yukeo” إلى المستوى 14430 في أربعة أيام فقط.. هذا أعلى بأكثر من 4000 مستوى قبل اللاعب صاحب المركز الثاني، مع تقدم 1500 دولار في المجموع أيضا”.

وأوضح” هذا ليس شيئا جديدا بالنسبة له، إذ إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية أنفق مبلغا إجماليا قدره 69494 دولارا على “Battle Pass” وحدها، منها 42100 دولارا عام 2018.”

وأكد المحلل الرياضي” أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن التشكيك فيها بشأن الأمير السعودي ، لكن استعداده لإنفاق الأموال على لعبة دوتا أمر لا جدال فيه”.

هذا وتداول ناشطون صورا لحساب ولي العهد الذي يحمل اسما مستعارا بعنوان “عبدالله السعود” واشتراكه في اللعبة منذ سبتمبر 2011، حسب قولهم.

كما تداولوا صورا لمشاركة الحساب في اللعبة، التي خاض فيها ابن سلمان 10 آلاف شوط، منذ 2011، فاز في 51% منها، حسب موقع “دوت”، الذي لم يوضح كيف تأكد من أن هذا الحساب يخص “بن سلمان”.

فيما لفت الناشطون إلى أن ابن سلمان شغوف بالألعاب الإلكترونية، في حين قال آخرون إن اللاعب المشار إليه مشهور في مجتمع اللعبة والشائعات عليه كثيرة.