فوز العتيبي التي اشتهرت بصورها الفاضحة مع زوجها تُغضب السعوديين بعد اتهامها لمسؤولين كبار بالفساد!
أثارت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها انتقادات لاذعة للعادات والتقاليد في إحدى المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أنها بؤرة للفساد وعدم النزاهة.
وقالت العتيبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أشد منطقة الحمد لله طلعت منها قبل أنجن حتى بعد الانفتاح لما رجعت لبيتنا بالرس عشان نوقع عقد الزواج على بالي تغيروا انصدمت بثلاث دوريات تأشر لي فجعوني ووقفوني ساعة بالشمس عشان اسوق وانا كاشفه واخذوا رقم سجلي يبحثون فيه بأجهزتهم عن اي زلة مالقوا شي واتركوني على مضض“.
وأضافت العتيبي: “عموما ذيك المنطقة بؤرة للفساد الإداري لو نزاهة تشتغل عليها صادت كل دقيقة مسؤول فاسد يستغل منصبه لتمرير تطرفة والانتصار لأفكاره اقسم بالله إني تعرضت فيها لآذى وترويع يفوق قدرة الإنسان على التحمل كنت على وشك أفقد عقلي وأنجن الله يعز هيئة مكافحة الفساد بس”.
هذا وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات العتيبي، مطالبين بالعمل على محاسبتها وسحب الجنسية السعودية منها، معتبرين أن الاتهامات التي وجهتها العتيبي غير منصفة.
الجدير ذكره، أن تصريحات فوز العتيبي، جاءت بعدما أشعلت الناشطة السعودية هيفاء الطويلعي التي تعمل في مهنة الغوص الجدل حين كشفت تفاصيل إيقاف خدمتها بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية بتهمة الإخلال بالآداب.