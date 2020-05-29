فوز العتيبي التي اشتهرت بصورها الفاضحة مع زوجها تُغضب السعوديين بعد اتهامها لمسؤولين كبار بالفساد!

أثارت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها انتقادات لاذعة للعادات والتقاليد في إحدى المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أنها بؤرة للفساد وعدم النزاهة.

وقالت العتيبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أشد منطقة الحمد لله طلعت منها قبل أنجن حتى بعد الانفتاح لما رجعت لبيتنا بالرس عشان نوقع عقد الزواج على بالي تغيروا انصدمت بثلاث دوريات تأشر لي فجعوني ووقفوني ساعة بالشمس عشان اسوق وانا كاشفه واخذوا رقم سجلي يبحثون فيه بأجهزتهم عن اي زلة مالقوا شي واتركوني على مضض“.

أشد منطقة الحمدلله طلعت منها قبل انجن حتى بعد الانفتاح لما رجعت لبيتنا بالرس عشان نوقع عقد الزواج على بالي تغيروا انصدمت بثلاث دوريات تأشر لي فجعوني ووقفوني ساعة بالشمس عشان اسوق وانا كاشفه واخذوا رقم سجلي يبحثون فيه بأجهزتهم عن اي زلة مالقوا شي واتركوني على مضض#هيفاء_الطويلعي — فوز العتيبي (@zooztox) May 29, 2020

وأضافت العتيبي: “عموما ذيك المنطقة بؤرة للفساد الإداري لو نزاهة تشتغل عليها صادت كل دقيقة مسؤول فاسد يستغل منصبه لتمرير تطرفة والانتصار لأفكاره اقسم بالله إني تعرضت فيها لآذى وترويع يفوق قدرة الإنسان على التحمل كنت على وشك أفقد عقلي وأنجن الله يعز هيئة مكافحة الفساد بس”.

عموما ذيك المنطقة بؤرة للفساد الإداري لو نزاهة تشتغل عليها صادت كل دقيقة مسؤول فاسد يستغل منصبه لتمرير تطرفة والانتصار لإفكارة اقسم بالله اني تعرضت فيها لآذى وترويع يفوق قدرة الانسان على التحمل كنت على وشك افقد عقلي وانجن



الله يعز هيئة مكافحة الفساد بس ♥️



#هيفاء_الطويلعي — فوز العتيبي (@zooztox) May 29, 2020

هذا وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات العتيبي، مطالبين بالعمل على محاسبتها وسحب الجنسية السعودية منها، معتبرين أن الاتهامات التي وجهتها العتيبي غير منصفة.

عاد انتي بالذات اكذب من يهود بني النظير — منيف الحربي (@Muneef70) May 29, 2020

انا صدقت ، شوفي الباقين عاد — عبدالرحمن⚖ (@Gooldeenn93) May 29, 2020

وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ



فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ — أم ريان (@fWepyPCIjEenomX) May 29, 2020

طيب احترمي اهل المنطقه، والبسي شي ساتر،

لو رحتي أمريكا ولاية يوتا، ولبسني ميوه، طردوك — sss (@oneright2013) May 29, 2020

ليش يا فوز تتقصدي الاسائة للدوائر الحكومية في بلدك وتحاولي دائما تنقلي صورة سيئة عنها امام العالم ؟ صدقيني نعيش بكل احترام ولم نرى ما تقولي ابدا ربما انتي تخالفي الانظمة ولا تبغي المحاسبة وهذا سبب انزعاجك . — صفحة (@KhalidR5n5) May 29, 2020

انتي عندك مشكله نفسيه راجعي طبيب نفسي بغربتك لان اذا استمر تركيزك على بلدنا وانتي مو عايشه فيها ع طول المدى بتصيري مجنونه وتجري ب الشوارع تصرخي ابي السعوديه ابي السعوديه ابعدي حياتك عن بلدنا الغاليه وعيشي وسبي وانتقدي ديارك اللي انتي فيها واتركينا اتمنى لك السعاده وراحه بال — ابتسمو😊 (@VIPFFH) May 29, 2020

الجدير ذكره، أن تصريحات فوز العتيبي، جاءت بعدما أشعلت الناشطة السعودية هيفاء الطويلعي التي تعمل في مهنة الغوص الجدل حين كشفت تفاصيل إيقاف خدمتها بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية بتهمة الإخلال بالآداب.