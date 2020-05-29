“حبايبي ادعوا لفيصل”.. فنانة كويتية شهيرة تُفجع بما أصاب نجلها بعد زراعة كلى

أكدت الفنانة الكويتية، مها محمد، أن نجلها فيصل أصيب بفيروس كورونا المستجد، مطالبةً جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت محمد، عبر حسابها في ”سناب شات“: ”حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم“.

وأضافت الفنانة الكويتية: ”اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك“.

وكان نجل مها محمد قد أجرى سابقا عملية زرع كلى، وهو ما يجعل إصابته بكورونا تشكل خطرًا عليه.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 24 ألفا و112.