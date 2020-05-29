عُمانيون يتصدون لـ”التائهين في الأرض” في هاشتاج يوسف بن علوي فخر السياسة العربية وهذا ما قالوه عن أسد السلاطين

دشن عُمانيون، هاشتاجا حمل وسم “#بن_علوي_فخر_السياسه_العربيه”، للدفاع عن وزير خارجيتهم الذي حاولت الإمارات تشويه صورته في تسريب صوتي “مفبرك” روجوه مؤخراً لضرب النسيج الخليجي بزعم تورطه بالتآمر مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد السعودية بهدف تفتيتها والانقلاب على نظام الحكم في السعودية.

وأثار التسجيل الصوتي، الذي زعم مرجوه تورط وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، في التحريض على السعودية بالاتفاق مع الزعيم الليبي معمر القذافي، جدلاً واسعاً، الامر الذي دفع المطبلين السعوديين والإماراتيين لإطلاق حملة تشويه ضد الدبلوماسي العُماني الشهير.

وانبرت وسائل اعلام سعودية وأخرى إماراتية إلى جانب “المطبلين” و “الذباب” للتطاول على سلطنة عُمان، والتشكيك في الانتماء الخليجي.

ومن غير الواضح في التسجيل الصوتي المنسوب للقذافي وبن علوي أي تفاصيل للمؤامرة سوى الحديث عن الشأن السياسي للبلدين والتطرق إلى عدد من القضايا الثانوية المتعلقة بالدول العربية، خاصة وأن وزير الخارجية العُماني ظهر يسمع من القذافي أكثر مما يتكلم معه.

وزعمت صحيفة المرصد السعودية المطبلة للنظام ، أن ذلك لم يكن التآمر الأول على السعودية وسبقه أمير قطر السابق حمد بن خليفة الذي تآمر مع القذافي ضد المملكة خلال تسجيل صوتي وضح فيه حجم حقد الرجلين على المملكة وتمنيهما زوالها، على حد زعمه.!

وعلق حساب “روح الوطن” العماني، متفاعلاً مع الهاشتاج الذي تصدر في ساعات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على الهاشتاج، قائلاً :” هو أسد من أسود السلاطين وهو حمامة السلام كلامه ذهب وصمته حكمة “.

#بن_علوي_فخر_السياسة_العربية

هو أسد من أسود السلاطين وهو حمامة السلام

كلامه ذهب وصمته حكمة..



هيبة بن علوي😎 pic.twitter.com/4aZ8Vs64Th — 🇴🇲روح الوطن🇴🇲 (@rualwatan) May 29, 2020

وقال المغرد ابراهيم القطيطي #بن_علوي_فخر_السياسه_العربيه يكفي انهُ من مدرسة السلطان الراحل (برفسور وزراء الخارجية على مستوى العالم ).

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربيه

يكفي انهُ من مدرسة السلطان الراحل

(برفسور وزراء الخارجية على مستوى العالم ) pic.twitter.com/L6SxqzezCv — إبراهيم القطيطي (@ibrahim9631) May 29, 2020

ومن جانبه علق حساب “بن سعيد” الشهير مدافعاً عن الوزير العماني قائلاً نقلاً عن لسان الدكتور محمد صالح المسفر:” قيادات خليجية أنفقت أموالا بالمليارات في الساحة الأوروبية والأمريكية من اجل منح تلك القيادات الشرعية على مواطنيها، ولا أستبعد أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل بناء الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك على حساب بعض دول النفط الخليجية.

قيادات خليجية أنفقت أموالا بالمليارات في الساحة الأوروبية والأمريكية من اجل منح تلك القيادات الشرعية على مواطنيها، ولا أستبعد أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل بناء الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك على حساب بعض دول النفط الخليجية.

د.المسفر#بن_علوي_فخر_السياسة_العربية — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@bins_aid) May 29, 2020

وأضاف :” وان لم يدفعوا فإنه سيجد منفذا قانونيا للاستيلاء على الودائع الخليجية في البنوك الأمريكية، وهذا الرئيس ليس له رادع “.

وان لم يدفعوا فإنه سيجد منفذا قانونيا للاستيلاء على الودائع الخليجية في البنوك الأمريكية، وهذا الرئيس ليس له رادع .



د.محمد صالح المسفر. #بن_علوي_فخر_السياسة_العربية — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@bins_aid) May 29, 2020

وقال المغرد العماني الشهير “ابو مستهيل”، :” بينما كان وزير خارجية عمان يذهب لإيران كند دبلوماسي همه أن لا تقوم حرب تحرق الخليج وشعوبه كان وزير خارجية البعض يذهبون لإيران كطائعين ومهربين للنفط الايراني وكسماسرة لضخ مليارات لإيران بل تحولوا لشرطي يحافظ على مصالح إيران المليارية بالخليج “.

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربية

بينما كان وزير خارجية عمان يذهب لإيران كند دبلوماسي همه أن لا تقوم حرب تحرق الخليج وشعوبه

كان وزير خارجية البعض يذهبون لإيران كطائعين ومهربين للنفط الايراني وكسماسرة لضخ مليارات لإيران

بل تحولوا لشرطي يحافظ على مصالح إيران المليارية بالخليج — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 29, 2020

وتفاعل العمانيون بشكل كبير مع الهاشتاج حسب ما رصدت “وطن” وكانت ردود الفعل على النحو التالي..

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربية

ماذا هي محصلة سياسة السلطنه وعميدها يوسف بن علوي؟

لم ترق عمان قطرة دم سوري أو ليبي أو يمني أو عراقي أو أي مسلم

لم تتدخل في سياسة أي دولة

ولم تدعم أحزاب في أي دولة

لم تخلق أزمات بالمنطقة بين دول في محيطنا

أو بين أحزاب في دولة، بل كانت هي من تطفئها pic.twitter.com/ixXZ3Fc2YN — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 29, 2020

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربية والعالمية وبشهادة قادة العالم..

تحركاته من منطلق مبادئ السياسة العمانية الثابتة التي لا تحيد أبدا عن منهج الحق والسلام

فكان يمثل #سلاح_السلام_الشامل والذين كان له دوراً فاعلاً في حل كثيرة من القضايا الإقليمية والدولية ولم شمل الفرقاء والمتخاصمين pic.twitter.com/LrLNcWEyPq — Majid Yousuf (@darkn66ess) May 29, 2020

وإن قلنا فخر السياسة العالمية لم نخطئ .



تلميذ حكيم السياسة #السلطان_قابوس رحمه الله



.#بن_علوي_فخر_السياسه_العربية#عمان pic.twitter.com/k75sp26G9X — سالم الذخري / عمان. 🇴🇲 (@ssh33331) May 29, 2020

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربيه

يدير دفة السياسه العمانيه قرابة ٤٦ عاما

كان عنوانها الحنكه والتروي والشفافية

كيف لا

وهوه خريج المدرسه القابوسيه للسلام

إذا تحرك وجدت الحلول وفرجت الأزمات

مخضرم في مجال الدبلوماسيه العالميه

فمن الطبيعي أن يغتاض التائهون من هذه الشخصيه العمانيه pic.twitter.com/y5Fqhtub2R — الحارثي -عمان مجد يتجدد (@alharthy_001) May 29, 2020

#بن_علوي_فخر_السياسه_العربية

عميد الدبلوماسية يعتلي منبر الأمم المتحدة سنة ١٩٧١ مخاطباً العالم أجمع❤️🇴🇲 pic.twitter.com/CuohITcPNh — خميس الساعدي (@Almuwalif_98) May 29, 2020

وكانت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف، هاجمت وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، داعية السلطان هيثم بن طارق إلى تنحيته من منصبه عقب التسجيل الصوتي “المفبرك” له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، قالت معلوف..:” هل آن الاوان للإطاحة بيوسف بن علوي بن عبد الله بعد التسجيل الصوتي له مع القذافي في تآمرهما على السعودية وتقسيمها الى دويلات تحكمها اقليات وايران ستكون رأس الحربة في ذلك المخطط”.

وأضافت ماريا معلوف: “القذافي قضى عليه الثوار وهل بن علوي سينحيه السلطان هيثم؟، معاً ضد الفساد أينما كان”.