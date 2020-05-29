ضاحي خلفان يتفوق على الشيف بوراك: الشاورما التركية من أكثر الأكلات ضرراً بصحة الانسان!
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تسبب في جنون ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الامر الذي دفعه للتطاول على الشعب التركي.
وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”،ـ (اتضح علميا ان الشاورما التركية من أكثر الأكلات العالمية ضررا بصحة الإنسان.. وان الإكثار منها يولد الغباء ).
وما أن نشر ضاحي خلفان التغريدة، حتى جاءته الردود صادمة ونارية، ألجمته الا أن الذباب الالكتروني حاول التخفيف والتصدي للردود الذي أصابت خلفان بالجنون.
(الله ياخلفان عندك كلام مضحك جدا الشاورما التركية لاحظ عندك بدولتك منشره بكثرة بعدين العالم بياكل منها من عشرات السنين أعتقد والله أعلم ما وجدت شيء تكتبه اليوم). هذا كان رد أحد المغردين على خلفان.
فيما سخر “صوت الحق العماني” من تغريدة ضاحي بتعلق ناري هو الاخر قائلاً :” معالي الفريق ،، الآن فهمت حقيقة غباء البعض إذا بسبب الشوارما ،، زين معاليك حسب إعتقادي لهم في كل زاوية بالإمارات مقهى للشوارما ،، فكيف الحل؟ “.
وثار جنون ضاحي خلفان، بعد الهزيمة التي تعرض لها حليف الامارات خليفة حفتر، وخسارته قاعدة الوطية الجوية التي كانت الأمل في تحقيق أبوظبي حلمها بالسيطرة على طرابلس، الامر الذي دفعه إلى مهاجمة تركيا التي ساندت حكومة الوفاق وافشلت مخطط محمد بن زايد.
ونشر ضاحي خلفان، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر اثارت سخرية واسعة، حيث قال فيها إنه رأى في منامه ما حدث في قاعدة الوطية الليبية، والتي استطاعت قوات حكومة الوفاق الليبية انتزاعها من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأيام الماضية.
وقال “خلفان” في تغريدته التي رصدتها “وطن” ما نصه: “رأيت في منامي بالأمس ما حدث بالوطية، كان زلزالاً ولكن الله سلم، أبشروا يا قوم، الله سلم”.
كما نشر خلفان تغريدة أخرى هاجم فيها الرئيس التركي “اردوغان، بعد الهزيمة الثقيلة التي ألمت بقوات حفتر بالوطية، معتبراً بأنه لن يستطيع كسر إرادة الأمة الليبية، على حد قوله.
وتأتي تغريدات خلفان بالتزامن مع هزيمة قوات حفتر في قاعدة الوطية في ليبيا، وإحراز قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، تقدمات ملحوظة على حدة محاور، خلال عمليتها “بركان الغضب” التي أطلقتها للتصدي لحملة الجنرال الليبي المدعوم من الإمارات للسيطرة على مدينة طرابلس، منذ عدة أشهر، ولكن دون فائدة.