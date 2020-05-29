ضاحي خلفان يتفوق على الشيف بوراك: الشاورما التركية من أكثر الأكلات ضرراً بصحة الانسان!

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تسبب في جنون ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الامر الذي دفعه للتطاول على الشعب التركي.

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”،ـ (اتضح علميا ان الشاورما التركية من أكثر الأكلات العالمية ضررا بصحة الإنسان.. وان الإكثار منها يولد الغباء ).

اتضح علميا ان الشاورما التركية من أكثر الأكلات العالمية ضررا بصحة الإنسان.. وان الإكثار منها يولد الغباء.



Tran — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 29, 2020

وما أن نشر ضاحي خلفان التغريدة، حتى جاءته الردود صادمة ونارية، ألجمته الا أن الذباب الالكتروني حاول التخفيف والتصدي للردود الذي أصابت خلفان بالجنون.



(الله ياخلفان عندك كلام مضحك جدا الشاورما التركية لاحظ عندك بدولتك منشره بكثرة بعدين العالم بياكل منها من عشرات السنين أعتقد والله أعلم ما وجدت شيء تكتبه اليوم). هذا كان رد أحد المغردين على خلفان.

والله ياخلفان عندك كلام مضحك جدا الشاورما التركيه لاحظ عندك بدولتك منشره بكثرة بعدين العالم بياكل منها من عشرات السنين أعتقد والله أعلم ماوجدت شئ تكتبه اليوم — abu_mahmoud (@abu_mahmoud_) May 29, 2020

فيما سخر “صوت الحق العماني” من تغريدة ضاحي بتعلق ناري هو الاخر قائلاً :” معالي الفريق ،، الآن فهمت حقيقة غباء البعض إذا بسبب الشوارما ،، زين معاليك حسب إعتقادي لهم في كل زاوية بالإمارات مقهى للشوارما ،، فكيف الحل؟ “.

معالي الفريق ،، الآن فهمت حقيقة غباء البعض إذا بسبب الشوارما ،، زين معاليك حسب إعتقادي لهم في كل زاوية بالإمارات مقهى للشوارما ،، فكيف الحل؟

كل عام وأنت طيب وسعيد وبخير معالي الفريق — صوت الحق العماني (@abbasalmaskari) May 29, 2020

الشاورما التركية موجودة قبل وجود الامارات ، وماكبرت وتنفخت مؤاخراتكم الا من اكل الشاورما التركية العريقة ،، — المغامر (@h1e4xl9cTlJUDwv) May 29, 2020

الان تاكد لي100% سبب غباء ضاحي خرفان لانه قال اتضح له علميا وتحته خط احمر لانه هو سابقا كان يقول اطيب اكلة عنده الشاورما التركية

وكان يكثر من اكله فااصابه الغباء يامسكين الغبي

اتضح علميا ان الشاورما التركية من أكثر الأكلات العالمية ضررا بصحة الإنسان.. وان الإكثار منها يولد الغباء — mekdad omar saleh (@MekdadOmar) May 29, 2020

الصراخ على قدر الالم ….هزموكم في ليبيا شر هزيمة

وشتان بين دولة عظيمة اسمها تركيا وبين جزر صغيرة اداة في يد كل عدو للامة العربية والاسلامية ….هل تنازلتم بشكل كامل عن الجزر الثلاث مع تقبيل قندة الايراني يا عجيان زايد

فعلا خرفان نايم …هل عمدوك انت ايضا كما عمدو بنت اميرك ههه — ANAS SAID ESSA (@anassaidessa) May 29, 2020

وثار جنون ضاحي خلفان، بعد الهزيمة التي تعرض لها حليف الامارات خليفة حفتر، وخسارته قاعدة الوطية الجوية التي كانت الأمل في تحقيق أبوظبي حلمها بالسيطرة على طرابلس، الامر الذي دفعه إلى مهاجمة تركيا التي ساندت حكومة الوفاق وافشلت مخطط محمد بن زايد.

ونشر ضاحي خلفان، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر اثارت سخرية واسعة، حيث قال فيها إنه رأى في منامه ما حدث في قاعدة الوطية الليبية، والتي استطاعت قوات حكومة الوفاق الليبية انتزاعها من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأيام الماضية.

وقال “خلفان” في تغريدته التي رصدتها “وطن” ما نصه: “رأيت في منامي بالأمس ما حدث بالوطية، كان زلزالاً ولكن الله سلم، أبشروا يا قوم، الله سلم”.

رأيت في منامي بالأمس ما حدث في الوطية… كان زلزالا ولكن الله سلم… ابشروا يا قوم… الله سلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

كما نشر خلفان تغريدة أخرى هاجم فيها الرئيس التركي “اردوغان، بعد الهزيمة الثقيلة التي ألمت بقوات حفتر بالوطية، معتبراً بأنه لن يستطيع كسر إرادة الأمة الليبية، على حد قوله.

أردوغان لن يكسر إرادة الأمة الليبية ليخضعها حتى تركع تحت اقدامه… عزة الليبي تأبى ان تلين أمام الغازين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

وتأتي تغريدات خلفان بالتزامن مع هزيمة قوات حفتر في قاعدة الوطية في ليبيا، وإحراز قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، تقدمات ملحوظة على حدة محاور، خلال عمليتها “بركان الغضب” التي أطلقتها للتصدي لحملة الجنرال الليبي المدعوم من الإمارات للسيطرة على مدينة طرابلس، منذ عدة أشهر، ولكن دون فائدة.