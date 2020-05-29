مستشفيات ومحال تجارية غرقت.. “شاهد” ماذا فعل منخفض محافظة ظفار والسلطات تتحرك لإنقاذ المواطنين

بدأت تأثيرات المنخفض المداري الذي يضرب سواحل محافظة ظفار العمانية، تشتد حيث من المتوقع أن يصل مركز المنخفض إلى المحافظة خلا الساعات القادمة، وسط تحذيرات من خطورة المنخفض على المواطنين العمانيين.

وشهدت محافظة ظفار منخفضاً جوياً مدارياً تمركز على خط عرض 6ر15 شمالاً وخط طول 7ر53 شرقاً وقدرت سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17 إلى 25 عقدة ( 30 ــ 45 كم / ساعة).

ونشر ناشطون مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تظهر استمرار تدفق المياه في الشوارع والمستشفيات، وسط مطالبات بتدخل فرق الإنقاذ والدفاع المدني للتقليل من الأضرار الناجمة عن المنخفض.

مشهد لسيناريو متكرر في واحدة من أهم المدن السياحية في السلطنة،

شبح مخيف يطل على الآمنين مع كل كارثة فيضانات!

والسؤال،، إلى متى سيظل مشروع التصريف عصياً على #صلالة أرض الأصالة والأمجاد؟! #منخفض_محافظة_ظفار #بحر_العرب pic.twitter.com/IbCDGz3SCR — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) May 29, 2020

حاليا .. صالح المعشني الفيضان الى دربات يتحرك#منخفض_محافظة_ظفار pic.twitter.com/sMt4B8SuuF — محمد البرعمي (@mmAlbarami) May 29, 2020

ماشاء الله…

وصلني هذا المقطع الذي يوضح كمية الأمطار وغزارتها..حفظكم الله وجعلها امطار خير وبركة يا أهل #ظفار #منخفض_محافظه_ظفار pic.twitter.com/k8E0nEIcHR — سليمان الراجحي (@alahed101) May 29, 2020

وفي السياق، قال خبير الأرصاد العُماني، عبد الله الخضوري، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن المحافظة تشهد امتداد لسحابة ماطرة ومتماسكة قادمة من البحر لتؤثر على صلالة وبشكل عام الأجزاء الساحلية لظفار، وكذلك تمتد السحب المتفرقة الماطرة على باقي المحافظة منها البادية والجبلية”.

*حاليا 1:50 ظهر الجمعة

إمتداد سحابة ماطرة ومتماسكة قادمة من البحر لتؤثر على صلالة وبشكل عام الأجزاء الساحلية لظفار.

كذلك تمتد السحب المتفرقة الماطرة على باقي المحافظة منها البادية والجبلية..#منخفض_محافظة_ظفار pic.twitter.com/Oye9q8jqI0 — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) May 29, 2020

وفي تغريدة أخرى، أوضح الخضوري، أن جبال الحجر تشهد نشاط السحب المحلية على جبال الحجر بالظهور تزامنا مع وجود الحالة المدارية في الجنوب، وأن فرص الأمطار الرعدية وارد جداً على نطاق جبال الحجر وفرص جريان الأودية أيضا وارد، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والانتباه من الأودية.

*حاليا 1:30 ظهر الجمعة

جبال الحجر:يبدأ حاليا نشاط السحب المحلية على جبال الحجر بالظهور تزامنا مع وجود الحالة المدارية في الجنوب..فرص الامطار الرعدية وارد جدا على نطاق جبال الحجر وفرص جريان الأودية أيضا وارد.لذلك ايضا يجب أخذ الحيطة والحذر والأنتباه من الأودية.#منخفض_محافظة_ظفار pic.twitter.com/ISCG27ZNvf — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) May 29, 2020

وفي السياق، حركت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قوة إسناد لمحافظة ظفار للتعامل مع المنخفض المداري الذي تشهده المحافظة.

كما وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر والتقيد التام بقرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلف ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.