بعد “عود البطل” و”سكر محلى”.. “شاهد” “شوكلاتة سايحة” تولع اليوتيوب وهذا ما جرى في ساعات

طرح الفنانان المصريان، عمر كمال وحسن شاكوش، أغنية جديدة لهما على موقع “يوتيوب”، والتي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً في مصر على الموقع العالمي خلال يومين من عرضها.

وأطلق الفنانان المصريان على الأغنية الجديدة عنوان “شوكولاتة سايحة جوه كيك”، حيث حققت حتى اللحظة أكثر مليونين ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب، بكلماتها التي كانت من كتابة مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.

واشتهر شاكوش وكمال بأغنيتهما “بنت الجيران” التي حققت أكثر 309 ملايين مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها في كانون الأول الماضي، وحصدت صدى واسعا من المتابعين.

وأثارت الأغنية الشعبية جدلاً كبيراً بسبب احتوائها على كلمات قال البعض إنها غير لائقة مثل “اشرب خمور وحشيش” مما اضطر الفنانين لتعديلها لاحقا.

وفي شهر آذار الماضي، طرح الفنانان أغنية “عود البطل” التي حظيت أيضا بمتابعة واسعة على يوتيوب، وحققت أكثر من 97 مليون مشاهدة.