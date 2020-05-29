“شاهد” بشكلٍ مفاجئ .. رحيل الفنان المصري حسن حسني وهذه آخر صورة له وسبب وفاته

أعلن عن وفاة الفنان المصري المعروف حسن حسني عن عمر ناهز (89 سنة)؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وفور الإعلان عن الوفاة تداعى ممثلون ومشاهير الى كتابة تغريدات النعي للفنان الراحل، فيما تصدّر هاشتاغ باسمه موقع تويتر في كثيرٍ من الدول العربية .
ومؤخراً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكبير مع الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين.
وظهر الفنان حسن حسني في صحة جيدة وقد اطلق لحيته وبدا عليه التفاؤل.
وزاد من غياب الفنان حسن حسني الحجر الصحي الذي فرض في مصر بعد انتشار جائحة كورونا، حيث اختفى تماماً عن الظهور في أي مناسبة.
وكان الفنان الراحل حسن حسني أحد المشاهير الذين لاحقتهم شائعات الوفاة كثيراً.
وقال في تصريحات تلفزيونية رداً على تلك الشائعات: “موتوني للمرة العشرين مش عارف هما مستعجلين عليا ليه ؟ شائعة وفاتي اتعبتني نفسياً أذتني بشدة وكأنهم ينتظرون موتي على أحر من الجمر أخشى بعد كل هذه الشائعات ألا يسأل عني أحد بعد موتي..لأن الموضوع أصبح محروقًا أخشى بشدة عندما يأتي يومي ألا أصعب على الناس”.
يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل “رحيم” الذي قدمه مع الفنان ياسر جلال في العام قبل الماضي، وجسد فيه دور والد ياسر، ومنذ ذلك الوقت وهو لم يظهر في أي أعمال أخرى.