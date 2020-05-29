“شاهد” بشكلٍ مفاجئ .. رحيل الفنان المصري حسن حسني وهذه آخر صورة له وسبب وفاته

أعلن عن وفاة الفنان المصري المعروف حسن حسني عن عمر ناهز (89 سنة)؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفور الإعلان عن الوفاة تداعى ممثلون ومشاهير الى كتابة تغريدات النعي للفنان الراحل، فيما تصدّر هاشتاغ باسمه موقع تويتر في كثيرٍ من الدول العربية .

أحر التعازي والمواساة إلى الشعب المصري الكريم وإلى نقابة الفنانين المصرية وإلى الأسرة الفنية بالوطن العربي و إلى أسرة الفنان الراحل #حسن_حسني رحمه الله الذين فجعوا بخبر وفاته سائل الله سبحانه ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون pic.twitter.com/IkekTfGOKS — طارق العلي (@tareqalali67) May 30, 2020

اللهم اغفرله بمغفرتك وارحمه برحمتك واجعل مثواه الجنه #حسن_حسني pic.twitter.com/deFzSYJjOp — Tamer Ashour (@TamerAshour) May 30, 2020

وجعت قلبى ياعم حسن. ان لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/LzKGPUR5nc — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 30, 2020

ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس،كنت كويس،لوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة#حسن_حسني pic.twitter.com/TR76F7svLq — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 30, 2020

ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا#حسن_حسني pic.twitter.com/FeuinAA0lt — Ramez Galal (@ramezgalal) May 30, 2020

الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا ♥️ #حسن_حسني pic.twitter.com/GGyXbBFxgW — محمود البزاوي (@albezzawy) May 30, 2020

ومؤخراً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكبير مع الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين.

وظهر الفنان حسن حسني في صحة جيدة وقد اطلق لحيته وبدا عليه التفاؤل.

وزاد من غياب الفنان حسن حسني الحجر الصحي الذي فرض في مصر بعد انتشار جائحة كورونا، حيث اختفى تماماً عن الظهور في أي مناسبة.

وكان الفنان الراحل حسن حسني أحد المشاهير الذين لاحقتهم شائعات الوفاة كثيراً.



وقال في تصريحات تلفزيونية رداً على تلك الشائعات: “موتوني للمرة العشرين مش عارف هما مستعجلين عليا ليه ؟ شائعة وفاتي اتعبتني نفسياً أذتني بشدة وكأنهم ينتظرون موتي على أحر من الجمر أخشى بعد كل هذه الشائعات ألا يسأل عني أحد بعد موتي..لأن الموضوع أصبح محروقًا أخشى بشدة عندما يأتي يومي ألا أصعب على الناس”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل “رحيم” الذي قدمه مع الفنان ياسر جلال في العام قبل الماضي، وجسد فيه دور والد ياسر، ومنذ ذلك الوقت وهو لم يظهر في أي أعمال أخرى.