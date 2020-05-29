“عندي نادي في أوروبا”.. تركي آل الشيخ ينفجر غاضباً من إدارة نادي الأهلي وهذا ما قاله!

شن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، هجوماً حاداً على إدارة نادي الأهلي المصري، موجهاً للإدارة رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال آل الشيخ، في بوست رصدته “وطن”: “إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجه تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيرو في حاجة”.

وأضاف آل الشيخ: ”الحمد لله عندي نادي في أوروبا! والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال”.

اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي … وصبرت عليها كتير بس واضح انهم… Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Donnerstag, 28. Mai 2020

وفي بوست آخر، قال آل الشيخ: “لما تشغلوا لجان على الاقل أدوهم كلام منطقي، مش حاجة متمشيش على عيل عنده ٤ سنين! هههههههه”، وذلك في تعليقه على صفقة جديدة تعد لها إدارة النادي.

لما تشغلو لجان على الاقل ادوهم كلام منطقي … مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين ! هههههههه Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Donnerstag, 28. Mai 2020

هذا ويبدو أن تركي آل الشيخ يعبر عن استيائه من تجاهل إدارة النادي الأهلي لرأيه في بعض الأمور، لكنه لم يعلن بشكل صريح عن الأسباب التي أدت لغضبه من مجلس إدارة النادي الأهلي .

يذكر أن تركي آل الشيخ قد أعلن عن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي مرتين من قبل، حيث أنه في حالة استقالة رئيس الأهلي الشرفي هذه المرة، ستكون هذه هي الاستقالة الثالثة خلال عامين .

وكان آخر خلاف بين الطرفين بسبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلي طلب آل الشيخ توفير طائرة خاصة لفريق النادي الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.