النشامى تجاوزوا الأزمة بحكمتهم.. هذا القرار اتخذته السلطات من أجل فتح المساجد وعلى الجميع الالتزام

أعلنت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، منع النساء من أداء وإقامة صلاة الجمعة المقبلة في المساجد، فيما سمحت للرجال بالصلاة، وذلك في إطار قراراها فتح المساجد والكنائس اعتباراً من الخامس من يونيو المقبل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة، حسام الحياري، إنه سيتم فتح مصليات النساء للرجال، وذلك لتوفير مساحات واسعة ولتحقيق شرط التباعد الاجتماعي، وفق موقع “روسيا اليوم”.

من جهته، دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إلى المحافظة على المساجد عند العودة إلى الصلاة، وأن “تبقى أماكن للطهارة والطمأنينة والسكينة، وذلك بالأخذ بالاحتياطات اللازمة واتباع الإجراءات والتعليمات الوقائية والتباعد الجسدي”.

وأضاف الخلايلة، أن “الوباء كان في تاريخ البشرية موجودا”، مشيرا إلى ” أننا صمنا رمضان العام الحالي بشكل استثنائي، ونحن نواجه البلاء، كما العالم”.

وتابع: أن “صلاة الجمعة فريضة لا تصلح أن تؤدى في المنازل ولا تسقط عن المسلمين”.

وبين، أن “بقية الصلوات يمكن تأديتها في المنازل”، مشيرا إلى أن “خطبة الجمعة لن تزيد مدتها عن 10 دقائق”.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الخميس الماضي، عن إعادة فتح المساجد، يوم الجمعة 5 يونيو المقبل، وذلك وفقا لعدة ضوابط ومعايير تعنى بالسلامة العامة.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت الحكومة الجمعة عن تسجيل حالتا إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن واحدة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع وأخرى لأردني قادم من خارج المملكة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (730) إصابة. سجّلت أيضاً (10) حالات شفاء لهذا اليوم: (4) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملكة علياء.