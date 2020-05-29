الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تهاجم يوسف بن علوي وتوجه دعوة “خبيثة” للسلطان هيثم بن طارق
هاجمت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف، وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، داعية السلطان هيثم بن طارق إلى تنحيته من منصبه عقب التسجيل الصوتي “المفبرك” له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، قالت معلوف..:” هل آن الاوان للإطاحة بيوسف بن علوي بن عبد الله بعد التسجيل الصوتي له مع القذافي في تآمرهما على السعودية وتقسيمها الى دويلات تحكمها اقليات وايران ستكون رأس الحربة في ذلك المخطط”.
وأضافت ماريا معلوف: “القذافي قضى عليه الثوار وهل بن علوي سينحيه السلطان هيثم؟، معاً ضد الفساد أينما كان”.
تغريدة معلوف أغضبت العُمانيين واعتبروا ذلك تدخلاً سافراً في شؤون السلطنة، وهجوماً من الذباب الإلكتروني الممول إماراتياً عليهم، مؤكدين أن السلطان هيثم بن طارق لن يلتفت إلى ما يقوله الذباب الإلكتروني.
وقال المغرد العُماني، ماجد يوسف: “سنترك الرد عليك لأصحاب الشطحات ربما لديهم القدرة أكثر منا ومن الشاهين، فقط نقول لك يا معلوف شكلك لم تعلفي بعد”.
وقال حساب يحمل اسم “روز عُماني”: “بنت معلوف دام الجارة بيتها الثاني علفوها زين زين”.
وفي السياق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاق “#مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف”، وذلك رداً على ما قالته معلوف، رصدت “وطن” عدداً من التغريدات عليه والتي هاجمت الإعلامية اللبنانية.
وفي وقت سابق أثار تسجيل صوتي، زعم مرجوه تورط وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، في التحريض على السعودية بالاتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلاً واسعاً، الامر الذي دفع المطبلين السعوديين والإماراتيين لإطلاق حملة تشويه ضد الدبلوماسي العُماني الشهير.
وانبرت وسائل اعلام سعودية وأخرى إماراتية إلى جانب “المطبلين” و “الذباب” للتطاول على سلطنة عُمان، والتشكيك في الانتماء الخليجي.
ومن غير الواضح في التسجيل الصوتي المنسوب للقذافي وبن علوي أي تفاصيل للمؤامرة سوى الحديث عن الشأن السياسي للبلدين والتطرق إلى عدد من القضايا الثانوية المتعلقة بالدول العربية، خاصة وأن وزير الخارجية العُماني ظهر يسمع من القذافي أكثر مما يتكلم معه.
وزعمت صحيفة المرصد السعودية المطبلة للنظام ، أن ذلك لم يكن التآمر الأول على السعودية وسبقه أمير قطر السابق حمد بن خليفة الذي تآمر مع القذافي ضد المملكة خلال تسجيل صوتي وضح فيه حجم حقد الرجلين على المملكة وتمنيهما زوالها، على حد زعمه.!