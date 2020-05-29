الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تهاجم يوسف بن علوي وتوجه دعوة “خبيثة” للسلطان هيثم بن طارق

هاجمت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف، وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، داعية السلطان هيثم بن طارق إلى تنحيته من منصبه عقب التسجيل الصوتي “المفبرك” له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، قالت معلوف..:” هل آن الاوان للإطاحة بيوسف بن علوي بن عبد الله بعد التسجيل الصوتي له مع القذافي في تآمرهما على السعودية وتقسيمها الى دويلات تحكمها اقليات وايران ستكون رأس الحربة في ذلك المخطط”.

وأضافت ماريا معلوف: “القذافي قضى عليه الثوار وهل بن علوي سينحيه السلطان هيثم؟، معاً ضد الفساد أينما كان”.

هل آن الاوان للاطاحة ب #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله بعد التسجيل الصوتي له مع القذافي في تآمرهما على #السعودية وتقسيمها الى دويلات تحكمها اقليات و #ايران ستكون رأس الحربة في ذلك المخطط . القذافي قضى عليه الثوار وهل بن علوي سينحيه السلطان هيثم ؟ معاً ضد الفساد اينما كان #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) May 29, 2020

تغريدة معلوف أغضبت العُمانيين واعتبروا ذلك تدخلاً سافراً في شؤون السلطنة، وهجوماً من الذباب الإلكتروني الممول إماراتياً عليهم، مؤكدين أن السلطان هيثم بن طارق لن يلتفت إلى ما يقوله الذباب الإلكتروني.

وقال المغرد العُماني، ماجد يوسف: “سنترك الرد عليك لأصحاب الشطحات ربما لديهم القدرة أكثر منا ومن الشاهين، فقط نقول لك يا معلوف شكلك لم تعلفي بعد”.

سنترك الرد عليك.. لأصحاب الشطحات ربما لديهم القدرة أكثر منا ومن الشاهين..



فقط نقول لك يا معلوف.. شكلك لم تعلفي بعد 🐄🌾🌾 https://t.co/4YmxEE1O2R — Majid Yousuf (@darkn66ess) May 29, 2020

وقال حساب يحمل اسم “روز عُماني”: “بنت معلوف دام الجارة بيتها الثاني علفوها زين زين”.

بنت معلوف دام الجارة بيتها الثاني علفوها زين زين #مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف — روز عماني (@roseeee34) May 29, 2020

وفي السياق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاق “#مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف”، وذلك رداً على ما قالته معلوف، رصدت “وطن” عدداً من التغريدات عليه والتي هاجمت الإعلامية اللبنانية.

من خلال هذا الهاشتاق.. نتمنى أن تعلفوا بنت معلوف جيداً لعيد الأضحى#مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف — Majid Yousuf (@darkn66ess) May 29, 2020

حملة جهاز أبوظبي التي تستهدف شخص معالي سلاح السلام الشامل مستمره .. وهذه المره مع المهرجة ماريا معلوف " مصاري " 😂

#المال_الحرام#صنع_في_الامارات #مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف https://t.co/ZyIg6D2DfA — أسعد محمد (@As3adMahmed) May 29, 2020

كل يوم يطلع لنا واحد شكل مره زعتر ومره شارب البول علاونة وتو ملفوف متى راح يتعلموا ان السلطنة عصية عليهم من الفتن #مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف — Zakariy Aldarwshi (@e5c346b6ca5b479) May 29, 2020

السؤال يا بمت معلوف كم اصبحت ليلتك مع امراء دبي وابوظبي بعد تفشي الكورونا 😁#مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف — ابو طالب (@OCja8XLe7igV7fh) May 29, 2020

يا معلوف تاكدي انه صراخك ليس له اي تاثير حتى على عماني اما السذج والمرتزقه امثالك فوضعهم اخر #مرتزقة_الامارات_ماريا_معلوف — 🇴🇲AlMaleeh🇴🇲 (@AlMaleeh4) May 29, 2020

وفي وقت سابق أثار تسجيل صوتي، زعم مرجوه تورط وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، في التحريض على السعودية بالاتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلاً واسعاً، الامر الذي دفع المطبلين السعوديين والإماراتيين لإطلاق حملة تشويه ضد الدبلوماسي العُماني الشهير.

وانبرت وسائل اعلام سعودية وأخرى إماراتية إلى جانب “المطبلين” و “الذباب” للتطاول على سلطنة عُمان، والتشكيك في الانتماء الخليجي.

ومن غير الواضح في التسجيل الصوتي المنسوب للقذافي وبن علوي أي تفاصيل للمؤامرة سوى الحديث عن الشأن السياسي للبلدين والتطرق إلى عدد من القضايا الثانوية المتعلقة بالدول العربية، خاصة وأن وزير الخارجية العُماني ظهر يسمع من القذافي أكثر مما يتكلم معه.

وزعمت صحيفة المرصد السعودية المطبلة للنظام ، أن ذلك لم يكن التآمر الأول على السعودية وسبقه أمير قطر السابق حمد بن خليفة الذي تآمر مع القذافي ضد المملكة خلال تسجيل صوتي وضح فيه حجم حقد الرجلين على المملكة وتمنيهما زوالها، على حد زعمه.!