حدث في مصر.. مسن “غلبته شهوته” يغتصب فتاة معاقة وما حدث له بعدها غير متوقع!

في جريمة تقشعر لها الأبدان، قام مُسن مصري في أحد أحياء شمال القاهرة باغتصاب فتاة مُعاقة ذهنياً، دون أن يرحم ضعفها وقلة حيلتها.

وتلقى المُسن عقابه فوراً بشكل غير قانوني، حين أقدم الأهالي في الحي بضبطه بالجرم المشهود، فتعدوا عليه بالضرب المُبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد بوجود متوف بأحد الشوارع في منطقة روض الفرج، بعد اعتداء الأهالي عليه بشكل مبرح وترك جثته غارقة في الدماء بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالي بقتله بعد اغتصابه لفتاة مُعاقة ذهنياً، وأمر مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة.

يُذكر أن معدلات جرائم الاغتصاب قد ازدادت مؤخرًا في مصر، ويُرجع الخبراء السبب إلى العوامل النفسية وتدهور الوضع الاقتصادي وضعف الوازع الديني.