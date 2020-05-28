كاتب كويتي يتطاول على “القرضاوي” ويلمز أمير قطر: “لم يعد يشفي الأبرص وخاب من استعان به”

عاد الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، لإثارة الجدل كعادته وخرج هذه المرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر” يهاجم الداعية الكبير يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويتخذ إقامته في قطر ذريعة لمهاجمة الدوحة وشيطنتها.

وقال “الجارالله” في تغريدة التي وصفها النشطاء بـ”الوقحة” ورصدتها “وطن”: “يوسف القرضاوي لم يعد راسبوتين هذا الزمن، انتهى دوره، ولم يعد ذلك النافذ المعمم”.

يوسف القرضاوي لم يعد راسبوتين هذا الزمن إنتهي دوره ولم يعد ذالك النافذ المعمم قطر لم يعد فيها راسبوتين ولم تعد بركاته تحل علي أحد ولم يعد دعاءه يشفي الابرص القرضاوي خاب من إستعان به المسار السياسي في الدوحه مسار مختلف أصابع اليوم غير أصابع الامس أظافر أصابع اليوم أظافر حاده — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 27, 2020

وتابع الكاتب الكويتي الذي اعتاد مهاجمة قطر بمناسبة وبدون مناسبة: “قطر لم يعد فيها راسبوتين، ولم تعد بركاته تحل على أحد، ولم يعد دعاءه يشفي الأبرص، القرضاوي خاب من استعان به”.

واختتم الكاتب الكويتي المعروف بولائه للسعودية والإمارات: “المسار السياسي بالدوحة مسار مختلف، أصابع اليوم غير أصابع الأمس، أظافر أصابع اليوم أظافر حادة”.

وأثارت تغريدة الكاتب الكويتي موجة من ردود الأفعال عبر تويتر، حيث هاجم المغردون حديث الكاتب الكويتي معتبرين بأنه يحاول التهجم على قطر إرضاء للسعودية والإمارات.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “انت واضح عليك أنك تحاول التقرب منهم وهم غير واثقين بك”.

انت واضح عليك انك تحاول التقرب منهم وهم غير واثقين منك شوف الهارب ابو سروال يعملك واسطه مع خر الكلب عند عذبه — مشعان الروقي (@_Mshaan) May 28, 2020

فيما قال آخر بعد أن وصف الكاتب احمد الجارلله بالـ”تنك”: هذه والله اللقافة، عندك إخوان ماخذين مناصب في الكويت وأعضاء مجلس اللمة، لكن دجاجة صقعا أقسم بالله ما أنت كفو تقول عنهم كلمة واحدة”.

هذي والله اللقافه

ياتنك عندك اخوان ماخذيب مناصب في الكويت واعضاء محلس اللمه لكن دجاجة صقعا اقسم بالله منت كفو تقول عنهم كلمه وخده

شرهه مافيه شرهه 💰💰🥁🥁🥁باح خلصت فلوس الدب الداشر — 🇴🇲🇶🇦 غشّام 🇶🇦🇰🇼 (@HariDmh) May 28, 2020

وكتب أحد النشطاء مدافعا عن القرضاوي: “سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ملأ الدنيا علماً ومولفات تخدم الدين والإنسانية، فماذا قدمت أنت أيها العربيد النتن”.

سماحه فضيله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ملئ الدنيا علم ومؤلفات تخدم الدين والإنسانيه فما قدمت أنت أيها العربيد النتن؟! — درع قطر (@ShieldofQatar) May 28, 2020

ويعتبر العالم والداعية الكبير يوسف عبدالله القرضاوي من أكبر أعلام الأمة الإسلامية الدينية والفقهية للعصر الحديث، وهو عالم مصري ولد في قرية صفط تراب بمحافظة المحلة الكبرى بمصر.

وشغل منصب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقاً، وله من المؤلفات والفتاوى الكثير الكثير، والتي خدمت المجتمع الإسلامي كثيراً في عقوده الأخيرة.

وسبق أن تعرض الكاتب الكويتي المعروف باتباعه لخط السياسة السعودية، أحمد الجارالله، لإحراج شديد بين متابعيه على تويتر بعد اتضاح كذبه ونقله عن مصادر مزعومة أن أمير قطر سيحضر قمة الخليج بالرياض وهو مالم يحدث وجعله محل سخرية واسعة وكان ذلك في ديسمبر الماضي.